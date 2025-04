Perfekt oppskytning for Jannicke Mikkelsen – er i bane rundt jorda

Av Alexander Vestrum/NTB og Fredrik Moen Gabrieslen/NTB

De som fulgte oppskytningen direkte, kunne se flere glimt av de fastspente astronautene i romfartøyet. Da de nådde høyde på rundt 190 kilometer, lå hastigheten på ufattelige 30.000 kilometer i timen.

En kunne høre mannskapene gi bekreftende tilbakemeldinger til bakkepersonellet.

Historisk på flere måter

Akkurat ti minutter etter oppskytningen, som skjedde etter planen klokka 3.46 norsk tid, skilte Dragon-fartøyet lag med den andre bæreraketten og var i bane.

Nå venter inntil fem døgn i verdensrommet.

Mikkelsen er historisk som første norske astronaut i verdensrommet, i den første bemannede romferden over Nord- og Sydpolen.

– Det er helt vilt. Det er historisk dag, forteller Stig Karlsen, Mikkelsens pressekontakt, til NTB.

Vår første helnorske astronaut Jannicke Mikkelsen er også verdens første kvinnelige fartøyssjef i verdensrommet. (Terje Pedersen/NTB)

Fulgte fra balkong

Sammen med venner og familie av astronauten, blant dem forloveden hennes, fulgte Karlsen oppskytningen fra en hangar med storskjerm. Da selve oppskytningen fant sted, var de samlet på en balkong for å se det hele med det blotte øyet.

– Det er den sterkeste opplevelsen jeg har hatt noen gang, sier pressekontakten, som forteller at Mikkelsens nærmeste er utrolig stolte – og samtidig glade for at de gikk så fint og at de slapp å vente lenger på oppskytningen.

Ærefrykt og ydmykhet

– Jeg kjenner på ærefrykt og ydmykhet. Det er med stor stolthet jeg nå forbereder meg på å bli den første til å representere Norge i verdensrommet, med det norske flagget på romdrakta, skrev Mikkelsen til NTB på epost i isolasjon fra Florida et par dager for oppskytningen.

Mens både Fridtjof Nansen og Roald Amundsen var norske pionerer med polarskuta Fram, er Jannicke Mikkelsen en pioner i norsk romfart med Fram2-ferden. Amundsen var den første til å nå Sydpolen. Mikkelsen blir nå den første til å fly over den i lav jordbane.

– Nå starter en ny æra i polarekspedisjon, ikke til fots eller med skip, men fra verdensrommet. Å få videreføre den norske utforskerånden i en ny tid og et nytt rom er noe av det jeg gleder meg aller mest til, sa Mikkelsen.

Film og røntgen

Mikkelsen, som har bakgrunn som filmskaper, skal gjøre historiske filmopptak av nord- og sørlyset fra verdensrommet. Det skal også gjøres medisinsk forskning, blant annet å ta det aller første røntgenbildet i rommet.

Det tar mannskapet kun 45 minutter å reise fra Nordpolen til Sydpolen, ifølge ekspedisjonens nettsted.

