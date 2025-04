Netanyahu snur: Trekker utnevnelse av ny Shin Bet-sjef

Sharvit ble mandag utpekt av Netanyahu som ny Shin Bet-sjef, men tirsdag ble beslutningen reversert.

– Etter ytterligere overveielser ønsker han å vurdere andre kandidater, står det i en uttalelse fra statsministerens kontor.

Her står det også at Netanyahu har takket Sharvit for at han var villig til å påta seg oppdraget.

Uansett har Israels høyesterett inntil videre stanset avsettelsen av den sittende Shin Bet-lederen Ronen Bar.

Shin Bet har den siste tiden etterforsket både Netanyahu og deler av hans regjering. Bar har nektet å gå av med henvisning til en pågående etterforskning av overføring av pengebeløp fra Qatar til Netanyahu.

Statsministeren hevder på sin side at Bar og riksadvokat Gali Baharav-Miara er del av «en junta» som er ute etter ham. Også riksadvokaten er nylig blitt forsøkt sparket av Netanyahu, noe som har utløst sterke protester og demonstrasjoner.

Eli Sharvit har over 30 års erfaring fra det israelske militæret og var i fem år øverstkommanderende for marinen.

