Kommende regjeringsleder på Grønland vil styrke båndene til Danmark

Til nyhetsbyrået Reuters sier øyas påtroppende statsminister at Grønland vil styrke sine bånd med Danmark inntil de kan bli en suveren nasjon.

– Vi har et sterkt partnerskap med Danmark, og det er det vi kommer til å bygge videre på inntil dagen vi kan være selvstendige, sier Nielsen.

USAs president har ikke lagt skjul på at han ønsker Grønland. I et intervju med NBC News søndag sa han at han var 100 prosent sikker på at USA «vil få» Grønland.

Nielsen sier Grønland aldri vil bli en del av USA, men at de ønsker et partnerskap med USA som var basert på gjensidig respekt.

– Vi ønsker ikke å være amerikanere. Vi ønsker heller ikke å være dansker i fremtiden. Vi ønsker å være uavhengige. Men akkurat nå er vi en del av Kongeriket Danmark, og slik kommer det til å være, sier Nielsen.

