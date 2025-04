Mulig nytt vulkanutbrudd på Island – Grindavik evakuert igjen

Lokalt politi har evakuert byen Grindavik, som en rekke ganger er blitt rammet av vulkanutbrudd de siste årene, skriver kringkasteren Ruv.

TV-kanalen skriver videre at det har vært rundt hundre mindre jordskjelv på Reykjaneshalvøya sør i landet den siste timen. Reykjanes ligger sørvest for hovedstaden Reykjavik.

Det startet et magmautbrudd like før klokken 7 lokal tid tirsdag, som tilsvarer klokken 9 norsk tid. Magmaen har imidlertid ikke nådd overflaten ennå, men Islands meteorologiske institutt skriver at det trolig blir et utbrudd.

Benedikt Ófeigsson, som er fagansvarlig for deformasjonsmålinger ved instituttet, sier at alt tyder på at det blir et nytt utbrudd.

– Vi ser tegn på at magma er i bevegelse. Seismisk aktivitet begynte like etter klokken 7, noe som er et typisk startpunkt for slike hendelser, sier han til avisa Morgunblaðið.

Helga Árnadóttir, som er direktør for turistattraksjonen Den blå lagune, som ligger like utenfor Grindavik, sier at de har evakuert rundt 200 personer, hvorav 150 var gjester.

Bare siden desember 2023 har en vulkan på halvøya hatt åtte utbrudd. Siste var i november 2024.

