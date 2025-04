Finland planlegger å trekke seg fra landmineavtale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Å trekke oss fra Ottawa-konvensjonen gir oss den beste muligheten til å forberede oss på endringer i sikkerhetslandskapet på flere ulike vis, sier Orpo.

Han sier videre at Russland utgjør en trussel på lang sikt for Finland og hele Europa. Orpo varsler også at Finland vil øke pengebruken på forsvar til 3 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Finlands nasjonalforsamling må stemme over om landet skal trekke seg ut av konvensjonen for at det skal skje. Landet deler en grense på 1340 kilometer med Russland.

Flere vil trekke seg

I forrige uke sa også de baltiske landene Litauen, Latvia og Estland at de vil trekke seg fra avtalen som forbyr antipersonellminer. Også Polen har gitt uttrykk for at de vil trekke seg. Samtlige av landene er medlemmer av Nato.

Bakgrunnen for beslutningen er konflikten med Russland. I en felles uttalelse viste landene til det de omtaler som betydelig økt militær trussel fra Russland og Belarus.

Mer enn 160 land og territorier har sluttet seg til Den internasjonale minekonvensjonen, som forbyr all produksjon, lagring, salg og bruk av antipersonellminer. Russland og USA er ikke blant landene som har signert avtalen.

Eide: – Beklagelig

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har lenge sagt at han mener landminer ikke bør tas i bruk.

– Det er beklagelig at Finland i dag har annonsert at de vil trekke seg fra den internasjonale konvensjonen mot antipersonellminer. Våre finske kolleger er vel kjent med våre synspunkter på dette, sier Eide i en kommentar til NTB.

– Anti-personellminer er våpen som i mange konflikter rammer vilkårlig og skaper stor humanitær lidelse selv årtier etter en konflikt.

