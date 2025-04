Dommervalg i USA tester Trumps popularitet

Valget avgjør om delstatens høyesterett vil ha liberalt eller konservativt flertall. Domstolen kan blant annet vurdere lovligheten av valglover og avgjøre strid rundt framtidige valgresultater, noe som er viktig for Trump.

Stemmegivningen pågår til klokken 01 onsdag, norsk tid.

Republikanerne, inkludert Trump og hans milliardærvenn Elon Musk, støtter den konservative kandidaten Brad Schimel. Mens demokratene, inkludert tidligere president Barack Obama og milliardær-giveren George Soros, støtter liberale Susan Crawford.

Det er det første større valget i USA siden november, da Trump vant presidentvalget. Det blir derfor sett på som en lakmustest av hva velgerne føler om Trumps første måneder som president.

Musk var i helgen i Wisconsin for å tale til fordel for Schimel og delte ut to sjekker på 1 million dollar til to velgere.

Tirsdag holdes det også to suppleringsvalg til Representantenes hus i Florida. Dette er i områder som vanligvis regnes som klart republikanske, men Demokratene håper å vise styrke.

Valgene skal avgjøre hvem som skal fylle plassene etter Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og Matt Gaetz.

Gaetz ble nominert som justisminister av Trump, men trakk seg etter anklager om seksuell omgang med mindreårige og menneskesmugling. Justisministerposten gikk i stedet til Trumps nære allierte Pam Bondi.

