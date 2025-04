23 delstater saksøker USAs regjering etter kutt i helsemilliarder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søksmålet er signert de Demokrat-ledede delstatenes justisministre og guvernører, samt District of Columbia som hovedstaden Washington er del av, ifølge rettsdokumenter fra en føderal domstol i Rhode Island, skriver Reuters.

Pengene, som ble tildelt under koronapandemien, er blant annet brukt til å spore, forebygge og kontrollere smittsomme sykdommer, som meslinger og influensa. Pengene er også brukt på psykiske helsetjenester og rusavhengighetsbehandling.

USAs helseminister Robert F. Kennedy Jr. kunngjorde at bevilgningene kuttes i forrige uke, og viste til at koronapandemien er over.

Men delstatene mener at USAs regjering ikke har myndighet til å ensidig tilbakekalle bevilgninger de allerede har bygget opp helsetjenester rundt.

Les også: Ekspert om «Trump-smutthull»: – Kan åpne for Obama

Les også: Varsler EU-kamp på Ap-landsmøtet: – Europa er i endring (+)

Les også: Trump «2.0» har rystet nøytrale Sveits: – Skaper debatt som aldri før