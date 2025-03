Trump: Straffetoll vil gjelde alle land

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trump har tidligere varslet at han vil innføre straffetoll mot en rekke land fra 2. april – en dag han har kalt «frigjøringsdagen».

– En starter med alle land, sa han til journalister søndag.

– I hovedsak alle landene vi snakker om, la han til.

Trump har sagt at han vil innføre en rekke gjensidige tollsatser mot nasjoner som krever avgifter på amerikanske eksportvarer, og han lover å matche disse landenes toll.

Det hvite hus' økonomiske rådgiver Kevin Hassett sa nylig til Fox Business at Trump-administrasjonens mål med tollen ville være de 10 til 15 landene som USA har størst handelsunderskudd med.

Trump har allerede innført toll på aluminium, stål og biler, samt økt tollen på alle varer fra Kina. Trump ser på toll som en måte å beskytte den innenlandske økonomien mot det han mener er urettferdig global konkurranse og som et forhandlingskort for bedre vilkår for USA.

Det er imidlertid bekymringer for at en handelskrig kan skape uro i markedene og frykt for en resesjon i USA.

I forrige uke antydet presidenten at han kanskje ville nedskalere sine gjensidige tollplaner, muligens ved å innføre toll som i noen tilfeller har lavere satser enn det andre land krever av USA.

---

Trumps tollmur

USAs president Donald Trump har varslet økt toll på alt fra champagne til biler. Her er en oversikt over hva som er varslet, og hva som er innført, samt mottiltak.

Biltoll trer i kraft torsdag

3. april: Trump varslede toll på bilimport trer i kraft. Den er på 25 prosent og gjelder både biler og bildeler. Målet er å få bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA og skape flere arbeidsplasser.

Trump varslede toll på bilimport trer i kraft. Den er på 25 prosent og gjelder både biler og bildeler. Målet er å få bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA og skape flere arbeidsplasser. Tyskland og Frankrike, med bilprodusenter som Volkswagen, Mercedes, Renault og Stellantis, har varslet mottiltak fra EU, mens Japan og Canada fortsatt er i tenkeboksen.

Trump har truet med at både EU og Canada blir rammet av enda høyere toll hvis de samarbeider for å «skade USA økonomisk».

Innført toll

4. mars: USA øker tollsatsen på kinesiske varer, deriblant plast, tekstiler og datakomponenter, fra 10 til 20 prosent. USAs mål er å minske handelsunderskuddet med Kina.

USA øker tollsatsen på kinesiske varer, deriblant plast, tekstiler og datakomponenter, fra 10 til 20 prosent. USAs mål er å minske handelsunderskuddet med Kina. Kina svarer med å innføre en ekstratoll på mellom 10 og 15 prosent på amerikanske jordbruksprodukter, som kylling, hvete, mais, bomull og svinekjøtt. I tillegg innfører Kina straffetiltak mot en rekke amerikanske selskaper som har solgt våpen til Taiwan.

12. mars: USA innfører 25 prosents toll på stål og aluminium fra alle land. Målet er å beskytte USAs stålindustri mot økt konkurranse utenfra, spesielt fra Asia, samt øke produksjonen i USA. USA importerer i dag halvparten av stålet og aluminiumen som brukes i amerikansk industri. De største eksportørene er Canada, Brasil og EU.

USA innfører 25 prosents toll på stål og aluminium fra alle land. Målet er å beskytte USAs stålindustri mot økt konkurranse utenfra, spesielt fra Asia, samt øke produksjonen i USA. USA importerer i dag halvparten av stålet og aluminiumen som brukes i amerikansk industri. De største eksportørene er Canada, Brasil og EU. Canada har svart med 25 prosents toll på en rekke varer som blir importert fra USA, blant annet datamaskiner og sportsutstyr.

Utsatt toll

6. mars: Trump utsetter 25 prosents toll på en rekke varer fra Canada og Mexico som omfattes av en handelsavtale, med fire uker, få dager etter at de ble varslet. Utsettelsen kom etter at Canada og Mexico varslet mottiltak.

Trump utsetter 25 prosents toll på en rekke varer fra Canada og Mexico som omfattes av en handelsavtale, med fire uker, få dager etter at de ble varslet. Utsettelsen kom etter at Canada og Mexico varslet mottiltak. 12. mars: EU truer med toll på alt fra amerikansk whisky til båter og motorsykler fra 1. april, straks etter at USA har innført toll på stål og aluminium.

EU truer med toll på alt fra amerikansk whisky til båter og motorsykler fra 1. april, straks etter at USA har innført toll på stål og aluminium. 13. mars: Trump truer med å innføre 200 prosents toll på champagne, vin og brennevin fra EU.

Trump truer med å innføre 200 prosents toll på champagne, vin og brennevin fra EU. 20. mars: EU utsetter tollplanene til midten av april for å gi mer tid til forhandlinger med USA.

«Frigjøringsdagen» – 2. april

Trump har varslet at det skal innføres omfattende «gjengjeldelsestoll» innen 2. april. I tillegg til toll på bilimport, har Trump nevnt toll på databrikker, legemidler og trelast.

Tollsatsene skal skreddersys hvert enkelt land ut fra hvor mye toll de har på amerikansk import, og hvor mye merverdiavgift (MVA) de har. I Norge er MVA-satsen på 25 prosent for de fleste varer. Trump mener slike avgifter er diskriminerende. USA har ikke MVA i motsetning til 175 av FNs 193 medlemsland.

Bakgrunnen for «gjengjeldelsestollen» er ifølge Det hvite hus at USA i mange år har hatt en mer åpen økonomi enn andre land, med mindre toll og avgifter enn hva andre land har hatt.

Andre trusler

24. mars varslet Trump 25 prosents toll på import fra alle land som kjøper olje og gass fra Venezuela, et straffetiltak som kan ramme spesielt Kina og India.

Han har også truet med at et stort antall varer fra EU kan bli rammet av 25 prosents toll, fordi han mener EU utnytter USA.

USA har et handelsunderskudd på 50 milliarder dollar med EU.

Rapporter

En rekke offentlige utredninger som Trump bestilte på sin første dag som president, skal være ferdigstilt i begynnelsen av april. Rapportene skal legge grunnlaget for det Trump har kalt «America First Trade Policy». De skal blant annet svare på om global tilleggstoll er et passende virkemiddel for å minske USAs handelsunderskudd.

Kilder: AFP, AP, Politico

---