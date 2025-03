Trump med ny trussel mot houthiene i Jemen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Presidenten advarer houthiene og deres støttespillere i Iran om at den «virkelige smerten» fortsatt er i vente.

– Houthienes valg er dette: slutt å skyte mot amerikanske skip, så slutter vi å skyte mot dere. Hvis ikke, så har vi så vidt begynt, og den virkelige smerten er ennå ikke kommet, for verken houthiene eller deres sponsorer i Iran, skriver Trump i et innlegg på Truth Social mandag kveld.

Trump tilføyer at militsen har blitt sterkt redusert i amerikanske angrep siden 15. mars. Houthiene sa tidligere mandag at nesten 60 mennesker var drept i disse angrepene, og at flere andre var såret.

– Våre angrep fortsetter til de ikke lenger utgjør en trussel mot navigasjonsfriheten, sier Trump.

Trusselen mot houthiene kommer samtidig som Trump-regjeringen står midt i en politisk skandale, der forsvarsministeren ved et uhell lekket angrepsplaner om Jemen til en journalist.

Det skjer også idet Trump har skjerpet retorikken overfor Iran, som han truer med bombeangrep om landet ikke inngår en avtale om sitt atomprogram.

Les også: Kina, Japan og Sør-Korea vil svare samlet på amerikansk toll

Les også: – Han risikerer ingenting med å drive butikk fra Det ovale kontor

Les også: Fransk minister sjokkert over Trump-krav