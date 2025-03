Musk delte ut million-sjekker i Wisconsin

Beløpet tilsvarer nesten 10,5 millioner norske kroner med dagens kurs.

Som en del av opplegget utnevnte Musk de to til talspersoner for sin politiske gruppe. Dette skjedde i forkant av et valg til Wisconsins høyesterett som teknologimilliardæren beskrev som avgjørende for president Donald Trumps agenda og «sivilisasjonens fremtid».

– Dette er superviktig. Jeg tar det ikke over telefon. Jeg er her personlig, sa Musk til de rundt 2000 som hadde møtt opp i byen Green Bay søndag.

Musk og grupperinger som han støtter har brukt over 20 millioner dollar for å hjelpe konservative Brad Schimel i tirsdagens valg. Liberale Susan Crawford og hennes allierte protesterer mot ham og den innflytelsen de mener han prøver å få over domstolen.

– Jeg tror dette vil være viktig for sivilisasjonens fremtid, sa Musk.

Han påpekte at delstatens høyesterett kan gjøre en ny inndeling av distrikter til kongressvalget, noe som i ytterste konsekvens kan påvirke hvilket parti som kontrollerer Representantenes hus.

En enstemmig delstatshøyesterett avslo søndag å behandle et siste ønske fra delstatens demokratiske justisminister på å stoppe Musk fra å gi sjekkene til to velgere. Avgjørelsen kom bare noen minutter før starten på Musks møte. Domstolen ga ingen begrunnelse for sin avgjørelse.

