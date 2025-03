Marine Le Pen dømt for misbruk av EU-midler – varsler anke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dommen innebærer at Le Pen ikke kan stille som presidentkandidat i 2027. Le Pens advokat, Rodolphe Bosselut, varsler at dommen skal ankes.

Ifølge en talsperson for Le Pens parti er hun i «kampmodus» etter å ha blitt funnet skyldig.

Fengselsstraffen skal kunne sones med elektronisk fotlenke, og to av årene er betinget.

En anke vil bety enda en langvarig rettssak for Le Pen, som har nektet straffskyld.

Taus Le Pen

Le Pen sa ingenting da hun ankom rettssalen mandag morgen, men mens hun satt på fremste benk og lyttet til opplesingen, kunne man se at hun flere ganger ristet på hodet.

Hun har under hele rettssaken nektet all straffskyld og anklaget aktoratet for å ønske henne «politisk død».

Le Pen forlot rettssalen i Paris før dommeren var ferdig med den rundt to timer lange opplesningen av dommen.

Falske jobber

20 andre tiltalte ble også kjent skyldig. Det gjelder blant annet åtte av partiets EU-parlamentarikere og tolv assistenter.

De har ikke vært tiltalt for å ha puttet pengene i egne lommer, men for å ha misbrukt EU-midler som skulle brukes til arbeid i EU-parlamentet. Misbruket ble blant annet gjort ved å partiet ansatte en rekke assistenter som på papiret skulle underlette partiets arbeid i EU-parlamentet, men som i realiteten jobbet for partiet i Frankrike.

Misbruket omfatter nesten 7 millioner euro og pågikk ifølge dommen i perioden mellom 2004 og 2016.

Nektes å bli presidentkandidat?

Hvis dommen blir stående i en ankesak, betyr det at Le Pen ikke kan gjøre et fjerde forsøk på å bli Frankrikes president.

I så fall er det ventet at partiets «kronprins» Jordan Bardella (29) kommer til å ta plassen hennes. Han er ikke blant partimedlemmene som er blitt etterforsket for misbruket.

Le Pen har tidligere stilt som presidentkandidat tre ganger uten å vinne. Men i 2027 vil hun muligens kunne stille med beste kortene så langt.

Nasjonal samling ble største parti i nasjonalforsamlingen i fjorårets valg, samtidig som franske velgere er opptatt av en av partiets viktigste saker, en streng innvandringspolitikk.

Systematisk svindel

Dommeren Benedicte de Perthuis avviser at misbruket av EU-midlene skyldtes administrative feil, slik Nasjonal samling har hevdet.

I stedet mener hun at den feilaktige pengebruken var en del av et system som ble etablert av Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, som grunnla Nasjonal Samlings forløper Nasjonal front.

Systemet var en måte for partiet å redusere sine utgifter på, ifølge dommeren.

Le Pen tapte valget mot Emmanuel Macron i 2022.

– Kan polarisere

Dommen der Marine Le Pen utestenges fra å stille i valget i Frankrike i 2027, kommer til å polarisere den franske politikken ytterligere, tror Franck Orban.

Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og programleder i podkasten «Frankrike Forklart».

– Som i USA med Trump kommer de som støtter Le Pen, til å si at det er et angrep på ytringsfriheten, og at poenget med dommen er å skade Nasjonal samling og hindre Le Pen i å stille til valg, sier Orban til NTB.

