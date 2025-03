Le Pen: – Domstolen har til hensikt å hindre meg i å stille til valg i 2027

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Domstolen har til hensikt å bevisst hindre meg i å stille til valg i 2027, sier hun.

– Ærlig talt, jeg er eliminert, men i realiteten er det millioner av franskmenn som har blitt eliminert.

Le Pens advokat har allerede varslet en anke, og fremholdt at denne bør behandles raskt, før valget i 2027.

– Jeg er uskyldig, føyer Le Pen til. Hun sier hun vil kjempe til siste slutt for å renvaske seg. Om hun vinner en ankesak, lover hun å stille i presidentvalget om to år.

Mandag ettermiddag ble Le Pen funnet skyldig i misbruk av EU-midler og dømt til fire års fengsel, men dommen betyr også at hun forbys å holde politiske verv de neste fem årene.

Hvis dommen blir stående i en ankesak, betyr det at Le Pen ikke kan gjøre et fjerde forsøk på å bli Frankrikes president ved neste valg.

I så fall er det ventet at partiets «kronprins» Jordan Bardella (29) kommer til å ta plassen hennes. Han er ikke blant partimedlemmene som er blitt etterforsket for misbruket. Mandag omtalte Le Pen Bardella som en fantastisk styrke for partiet.

