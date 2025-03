Laveste drapstall på ti år i Sverige i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble registrert 92 tilfeller av dødelig vold, 29 færre enn i 2023, opplyser Brottsförebyggenda rådet (Brå) i en pressemelding mandag.

– Når man sammenligner årene, bør man tenke på at 2023 skilte seg ut som et år da uvanlig mange kvinner og mindreårige ble offer for dødelig vold sammenlignet med tidligere, sier Jan Lundbeck, statistiker ved Brå i en pressemelding.

I 2024 minsket også antall dødsofre under 18 år. Ti mindreårige personer ble drept i løpet av året, sju færre enn i 2023.

Skytevåpen ble brukt i 45 av tilfellene i 2024, noe som betyr av nesten halvparten av ofrene ble skutt. Deretter kommer knivdrap, men dette er samtidig voldsmetoden som minsker mest. I 2024 ble metoden brukt i 25 tilfeller, noe som er 16 færre enn i 2023.