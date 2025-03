Israel beordrer evakuering i Rafah på Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Evakueringsordren kommer få dager etter at IDF utvidet en bakkeoffensiv i området rundt Rafah ved å gå inn i bydelen al-Jneina.

Israelske styrker innledet offensiven mot Gazastripen 20. mars, to dager etter at luftangrepene mot Gaza ble gjenopptatt etter nesten to måneders våpenhvile.

Offensiven et ledd i et forsøk på å innføre en buffersone langs grensen mellom Gaza og Israel, ifølge IDF.

Israelske styrker gjennomførte i mai i fjor en større operasjon i Rafah, noe som la store deler av byen i ruiner.

Les også: Trumps tollmur – her er en oversikt