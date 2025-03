Iran varsler gjengjeldelse hvis USA angriper: – Vil få kraftig svar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Fiendtligheter fra USA og Israel har alltid vært der. De truer med å angripe oss, noe vi ikke tror er særlig sannsynlig, men hvis de begår noen ugjerninger, vil de garantert få et kraftig svar, sa Khamenei i en tale mandag.

En talsperson for Irans utenriksdepartement sier at Trumps trussel er et angrep på internasjonal fred og sikkerhet.

Trump sa lørdag kveld at han vil bombe Iran dersom landet ikke går med på en ny atomavtale.

