I dag får Marine Le Pen dommen som kan avslutte hennes presidentdrøm

En dommer skal vurdere hvorvidt Le Pen og over 20 andre personer har underslått EU-midler. De fleste tiltalte er medlemmer av hennes parti Nasjonal samling (RN).

Anklagen er at mellom 2004 og 2016 mottok partiet nesten 7 millioner euro i midler fra EU-parlamentet som skulle gå til å betale parlamentsansatte – og istedenfor brukte dem helt eller delvis til å betale partiets egne ansatte.

Kan bli uvalgbar

Le Pen nekter straffskyld. Påtalemyndigheten har bedt om at den franske ytre høyre-lederen blir idømt både fengselsstraff og et femårig forbud mot å stille til valg.

Det siste kan være et stort problem for Le Pen. RN ble største enkeltparti i den franske nasjonalforsamlingen i fjorårets valg, og i 2027 har hun tro på at hun endelig kan vinne presidentvalget – på fjerde forsøk.

Om påtalemyndigheten får det som den vil, blir Le Pen utestengt fra dette valget.

Uvanlig grep

Påtalemyndigheten har også usedvanlig nok bedt om at et slikt forbud mot å stille til valg trer i kraft selv om dommen blir anket – et høyst uvanlig grep, og enda et hardt slag for Le Pen, som trodde at en anke kunne beskytte hennes politiske karriere.

– Jeg tror påtalemyndighetens mål er å frata det franske folket muligheten til å stemme på den de ønsker, sa Le Pen etter at aktors påstand ble kjent.

Hun hevdet at påtalemyndigheten prøvde å sørge for «hennes politiske død».

Statsadvokaten avviser imidlertid at det har vært forskjellsbehandling, og den franske grunnlovsdomstolen slo fredag fast at det ikke var grunnlovsstridig.

Uklart landskap

Det er mye som er usikkert foran det neste franske presidentvalget i 2027. Emmanuel Macron kan ikke stille igjen, og det har ikke dukket opp noen åpenbar kandidat fra hans sentrum-høyrekoalisjon.

Marine Le Pen har siden hun overtok som RNs frontfigur i 2011 jobbet med å styrke partiorganisasjonen og distansere seg fra faren Jean-Marie Le Pens antisemittiske og rasistiske uttalelser.

Blant annet skiftet partiet navn fra Nasjonal front til Nasjonal samling (Rassemblement National) i 2018 – et navn som ikke er like ladet i Frankrike som det er i Norge.

Med det har hun bygd seg opp som en av de mest populære politikerne i Frankrike – men det kan altså ta slutt om hun og partifellene blir dømt for underslag.

