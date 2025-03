– Han risikerer ingenting med å drive butikk fra Det ovale kontor

Tirsdag annonserte USAs president Donald Trump at World Liberty Financial, kryptovalutaselskapet som eies av Trump-familien, planlegger å selge en ny digital valuta av typen «stablecoin». Ifølge selskapet skal disse kalles for «USD1».

Stablecoins er kryptografiske tokens som skal holde en jevn verdi, vanligvis på én dollar. Bruk av stablecoins reduseres risikoen med prissvingninger i kryptovaluta-markedene, skriver Nettavisen.

«No game. No gimmicks. Just real stability.», skrev World Liberty Financial i kunngjøringen på X.

Siden selskapet ble grunnlagt i 2024, har det solgt digitale polletter for over 550 millioner dollar, og 75 prosent av inntektene har gått til Trump-familien, skriver CNBC.

USD1 er World Liberty Financials fjerde digitale valuta som Trump har markedsført det siste året.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, mener Trumps nye kryptovaluta kan være et verktøy for å kjøpe innflytelse hos presidenten.

– Muligheten er der og det ser ikke bra ut. Det som guider Trump er hva han kan slippe unna med. Trump er vokst opp i et New York der «alle» var litt korrupte, sier han til Dagsavisen.

– Dette er Trumps transaksjonelle livsfilosofi på steroider. Samrøret med tech-toppene og andre rikinger setter ham i en posisjon til å inngå «deals». Interessekonfliktene bryr ham ikke, legger han til.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er en digital valuta som fungerer uten en sentral myndighet. Transaksjonene registreres på en digital «regnskapsbok», kalt en blokkjede.

Valutaen eksisterer ikke i fysisk form, slik som mynter og sedler gjør.

Den største, eldste og mest kjente kryptovalutaen er Bitcoin, som først ble brukt i 2009.

Kryptovaluta er kjent for å ha dramatiske svingninger i verdi, og er i hovedsak benyttet til spekulasjon og investeringer.

Den har også høyt energiforbruk. Strømforbruket til millioner av datamaskiner knyttet til utvinning av digitale valutaer er svært høyt, som fører til utslipp av klimagasser.

Kilder: NTB, Store Norske Leksikon

Big business å være president

Mjelde, som følger amerikansk politikk tett, sier dette føyer seg inn i rekken eksempler på hvordan Trump ønsker å tjene penger på presidentskapet sitt.

– Det at Trump ble gjenvalgt til tross for alle sine etiske overtramp gjennom mange år, tar han rimelig nok som et tegn på at han risikerer ingenting med å drive butikk fra Det ovale kontor, sier professoren.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

VG skrev tidligere i mars at den tradisjonsrike påskeeggjakten ved Det hvite hus også gjøres om til business. Der skal nemlig bedrifter nå få lov til å betale for sponsorpakker fra mellom 75.000 til 200.000 dollar for å få logoen sin i Det hvite hus’ område, ifølge CNN.

– Trump har for lengst gjort det klart at han har tenkt å profittere på sitt presidentskap helt åpent i sin andre periode. I hans første periode prøvde han i det minste å tone dette ned, for syns skyld, sier Mjelde.

Grunnlønna til USAs president er på rundt 4,2 millioner kroner i året.

– Egnet som verktøy i bestikkelser

– Med krypto kan verdier overføres svært raskt over landegrenser, ofte uten at det er tilsvarende krav til identifisering som våre tradisjonelle finansinstitusjoner har. På denne måten kan identiteten til de involverte, og midlenes opphav og hva midlenes brukes til skjules, som er attraktivt for kriminelle.

Det sier Gunnar Holm Ringen, juridisk fagansvarlig for økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen.

Han forklarer at krypto i seg selv er et verktøy for overføring av verdier, og derfor er egnet for kriminalitet – også korrupsjon.

– Korrupsjon kjennetegnes ved at bestikkelsene ofte skjer gjennom skjulte transaksjoner. I så måte vil nettopp krypto være egnet som verktøy i bestikkelser, mener han.

PwC fremlegger den eksterne evaluering av varslingssystemet i Forsvaret Gunnar Holm Ringen er juridisk fagansvarlig for økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen (Geir Olsen/NTB)

– Ekstremt lukrativt dersom man lykkes

Likevel mener Torbjørn Bull Jenssen, administrerende direktør i kryptobørsen K33, at verken stablecoins eller samlemynter egner seg til korrupsjon. Han mener videre at det er ingen grunn til å spekulere i en stablecoin, ettersom verdien er låst 1–1 med dollar.

– Dette er ekstremt lukrativt dersom man lykkes. Inntektene vil komme fra rentene man tjener på verdiene som backer stablecoinen, mens muligheten til å utstede flere bestemmes av hvor mange som ønsker USD1, skriver Jenssen.

Mange selskap, inkludert PayPal, har tidligere prøvd å lansere egne stablecoins, men få har lykkes i stor skala, forklarer han.

– At World Liberty lanserer en stablecoin, og at Trump har utstedt egne samlemynter tidligere, er et tydelig signal til markedet om at dette er kommet for å bli, og ikke vil bli kvelt under tung regulering, mener Jenssen.

K33 Torbjørn Bull Jenssen er CEO i investeringsselskapet K33. (Karina Ronning/Studio Elisenberg)

Rekordhøye verdier etter Trump-seier

Nylig erklærte Trump fem ulike kryptovalutaer som vurderes til en ny amerikansk «strategisk reserve», bygget med Bitcoin beslaglagt i straffesaker og fra sivile saker.

Krypto-beholdningen betegnes av forkjemperne som «et digitalt Fort Knox», med henvisning til anlegget i Kentucky der en betydelig del av USAs gullbeholdning oppbevares. Annonseringen økte kryptoverdiene kraftig, ifølge NTB.

Også da Trump vant valget i 2024, steg kryptovalutaen til rekordhøye verdier. Analytikere mente at dette kom av en forventning til mer «kryptovennlig» holdning i Trump-administrasjonen, ifølge NTB.

Tidligere hadde nemlig Trump vært skeptisk til kryptovaluta, men etter at han lanserte kryptovalutaselskapet i oktober 2024, har han lovet å gjøre USA til verdens «kryptohovedstad», skriver NTB.

Lanserte meme-coin

Like før presidentinnsettelsen i januar lanserte presidenten også kryptovalutaen TRUMP, en såkalt meme-coin, som raskt ble en av de mest verdifulle kryptovalutaene.

Meme-coins brukes ofte for å tjene penger og for fans som ønsker å vise støtte til en kjendis eller et internettfenomen, ifølge BBC. Prisen drives fram av tradere som forsøker å tjene penger på kurssvingningene.

I etterkant skal Trump ha sagt til journalister at han ikke vet mye mer om valutaen annet enn «at han lanserte den, og at den var veldig vellykket», skriver BBC. Dette er bare ett av mange slike kryptoprodukter som Trump har solgt.

– Trump har solgt både NFT-er og Trump-coin. Dette er glorifiserte fotballkort, et samleobjekt man kan spekulere i. Ikke noe mer og ikke noe mindre. Trump kapitaliserer posisjonen sin som en av verdens største kjendiser og influenser ved å selge disse, skriver Torbjørn Bull Jenssen.

