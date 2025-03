WHO ber om 8 millioner dollar til nødhjelp til Myanmar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Organisasjonen ber om 8 millioner dollar – drøyt 84 millioner kroner – i midler raskest mulig for å redde liv og bekjempe sykdomsutbrudd den neste måneden.

På grunn av landets begrensede helsevesen og kirurgiske kapasitet er det høy risiko for at de mange skadede risikerer infeksjoner, særlig dem som har brukket noe eller åpne sår, sier WHO søndag.

I tillegg gjør underliggende forhold i Myanmar at risikoen for spredningen av smittsomme sykdommer trolig øker med jordskjelvet.

Vann- og strømforsyningen er borte mange steder, og med det øker også risikoen for vann- og matbårne sykdommer.

