Tidligere dansk statsminister om Grønland: – USA har stor tilgang fra før

– Er vi i en slik situasjon at alle må oppskalere på Grønland? Danmark har nettopp besluttet å investere massivt i sikkerhetspolitikken i Grønland. Og ironien i alt dette er at amerikanerne kunne gjort nøyaktig det samme, sier Thorning-Schmidt til CNNs Fareed Zakaria.

Hun nevner traktaten mellom USA og Danmark fra 1951, som åpnet for at USA kunne etablere militærbaser og få stor tilgang til Grønland. Under den kalde krigen var det opptil 16 amerikanske baser på øya.

– Det er ingenting som hindrer amerikanerne fra et større militært engasjement på Grønland, med flere baser, om det er det de vil. Og jeg tror at både grønlenderne og folk i Danmark ville ønsket det velkommen. Så ironien er at det er veldig lite amerikanerne ikke kan få på Grønland nå uten å snakke om å overta Grønland og alle disse andre tingene.

Thorning-Schmidt, som var dansk statsminister fra 2011 til 2015, sier også at hun kaller påstandene om at Danmark er en dårlig alliert «litt fornærmende, for å være ærlig». I likhet med sin etterfølger og partifelle Mette Frederiksen påpeker hun at Danmark sendte soldater for å støtte amerikanske styrker i Afghanistan, Irak og Libya.

