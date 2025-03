Scholz: EU åpen for tollkompromiss med USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er klart at vi, som EU, vil svare tydelig og besluttsomt på USAs tollpolitikk, men alltid og til enhver tid er forberedt på å jobbe for kompromiss og samarbeid, sa den avtroppende Scholz under en handelsmesse i Hannover søndag.

Fra neste uke av skal etter planen USA under president Donald Trump ilegge 25 prosent toll på import av alle biler fra utlandet. I tillegg har han innført 25 prosent toll på import av stål og aluminium. Begge deler rammer Tyskland og resten av EU hardt, og EU har planer om å innføre mottoll.

– Jeg sier til USA: Europas mål er fortsatt samarbeid. Men om USA etterlater oss uten alternativer, som de gjør med toll på stål og aluminium, svarer vi som et forent EU, sa Scholz.

Den tyske statsministeren understreket også at Canada er et uavhengig land og har venner i hele verden, særlig i Tyskland og Europa, som svar på gjentatte kommentarer fra Trump om at Canada bør bli en amerikansk delstat.

