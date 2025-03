Iran sier nei til direkte atomsamtaler med USA

Iran inngikk i 2015 en atomavtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU og forpliktet seg til å trappe ned anrikingen av uran i bytte mot sanksjonslette.

Tre år senere, under sin første presidentperiode, trakk imidlertid Donald Trump USA fra avtalen og innførte nye sanksjoner mot landet.

Iran svarte med å trappe opp anrikningen av uran, men understreket samtidig at de ikke hadde planer om å utvikle atomvåpen.

Ikke atomvåpenprogram

Amerikansk etterretning konkluderte for få dager siden med at det heller ikke er noe som tyder på at Iran har et atomvåpenprogram, eller at det er fattet en beslutning om å utvikle slike våpen.

Tidligere i måneden opplyste Trump at han hadde skrevet brev der han inviterte Iran til nye atomsamtaler, og der han truet med bruk av militærmakt dersom de sa nei.

– Uklokt, lød det umiddelbare svaret fra Irans øverste leder Ali Khamenei.

Takker nei

Nå har Iran formelt svart på brevet fra Trump og takket nei til slike direkte forhandlinger, opplyser president Masoud Pezeshkian.

Iran er derimot åpne for å ha indirekte samtaler med USA, heter det i det iranske svaret.

– Vi motsetter oss ikke samtaler, men brutte løfter er problematisk for oss. De må bevise at de er i stand til å bygge tillit, heter det i en uttalelse fra Pezeshkian.

Det hvite hus har ikke kommentert det iranske svaret på Trumps brev.

