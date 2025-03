Asia leter etter veier ut av Trumps handelskrig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Japans statsminister Shigeru Ishiba erkjenner at det er vanskelig å forstå Trump etter at han varslet 25 prosents toll på importerte biler og bildeler.

– Det president Trump sier, er at det finnes både venner og fiender, og at det kan være mer vanskelig med venner. Dette er svært vanskelig å forstå, sa Ishiba da han fredag deltok på et komitémøte i nasjonalforsamlingen.

Biltollen skal etter planen tre i kraft torsdag 3. april.

– De har tatt så mye ut av landet, både venner og fiender. Og ærlig talt, venner har ofte vært mye verre enn fiender, sa Trump da han varslet det som er enda en handelshindring onsdag.

Biltollen har ført til kraftige reaksjoner i blant annet EU og Canada, og har overskygget Trumps tidligere varsel om at han vil kunngjøre omfattende straffetoll mot en rekke land 2. april – en dag han tidligere har kalt «frigjøringsdagen».

– Tjener ikke på å slåss

Japan er en av USAs nærmeste allierte i Asia, og for bare få uker siden var Ishiba på besøk i Det hvite hus. Da sa Trump at Japan skal importere «rekordmye flytende gass» fra USA for å utjevne USAs handelsunderskudd.

Ifølge Ishiba kommer biltollen til å få svært store konsekvenser for japansk økonomi. Én av ti arbeidsplasser i Japan er knyttet til bilindustrien.

– Det er ingenting å tjene på å slåss med dem. Poenget er å få dem til å forstå at å innføre slike høye tollsatser mot Japan, ikke vil være spesielt fordelaktig for USA, mener Ishiba, som ifølge nyhetsbyrået AFP varsler et «passende» svar.

Trumps kunngjøring ga raskt utslag på de asiatiske børsene, som falt både torsdag og fredag. Bare fredag var fallet for bilprodusenter som Toyota og Honda på nærmere 4,8 prosent.

Rivaler søker samarbeid

Også i Kina er det stor bekymring for hvordan USAs tollmurer vil påvirke økonomien. En av konsekvensene kan være at flere selskaper flytter sine investeringer til USA for å unngå toll.

For å demme opp for usikkerheten møtte president Xi Jinping rundt 40 toppsjefer for utenlandske selskaper i Folkets store hall i Beijing fredag. Blant dem var legemiddelgiganten AstraZeneca, logistikkselskapet FedEx, oljeselskapet Saudi Aramco og bilprodusenten Toyota.

Her skal Xi blant annet ha lovet å gjøre noe med problemer som utenlandske selskaper i Kina har klaget over i lang tid.

– Direktørene jeg pratet med, og jeg snakket med mange av dem, følte at det var verdt det, sa Sean Stein, som leder det amerikansk-kinesiske næringslivsrådet, til Reuters etter møtet.

– Ikke bare anerkjente presidenten ulike utfordringer som bedrifter og industrien står overfor. I mange tilfeller lovet han at regjeringen vil gjøre noe, sa han.

USAs harde handelspolitikk har også fått rivaler til å søke sammen. Søndag skulle handelsutsendinger fra Kina, Sør-Korea og Japan møtes i Seoul for å diskutere et tettere samarbeid, ifølge nyhetsbyrået AFP.

India går motsatt vei

India har på sin side valgt en mildere tone for å komme USA i møte.

Landet skal være villig til å kutte toll på over halvparten av amerikanske landbruksprodukter som selges i India. I tillegg forhandler de to landene om en stor bilateral handelsavtale, som forventes å bli signert i høst.

India har lenge hatt svært høye tollsatser for å beskytte eget næringsliv og for å oppmuntre selskaper til å flytte produksjonen til India. Blant annet har tollen på amerikansk whisky vært på hele 150 prosent, men i februar ble den kuttet til 100 prosent.

Tollen er også høy på en rekke matprodukter, som amerikanske mandler, valnøtter og tranebær, som India nå vurderer å senke.

Hyundai satser milliarder i USA

Også Sør-Koreas bilindustri risikerer å bli hardt rammet av USAs biltoll. Enkelte selskaper har imidlertid allerede tatt grep og flyttet deler av produksjonen til USA.

Denne uken kunngjorde Hyundai at selskapet investerer 21 milliarder dollar i USA de tre neste årene, blant annet for å bygge et nytt stålverk med 1300 arbeidsplasser i delstaten Louisiana.

Selskapet har også satset stort på en ny fabrikk for elbiler i delstaten Georgia, der det allerede jobber 1200 amerikanere, og der målet er å skape 8500 arbeidsplasser.

– Dette viser tydelig at tollene fungerer svært godt, sa Trump da han mandag tok imot Hyundais toppsjef Eui Sun Chung i Det hvite hus.

Frykt for kraftig prisstigning

USA har et stort handelsunderskudd med en rekke asiatiske land. Det gjelder blant annet India. Landet importerte i 2024 landbruksprodukter fra USA for nesten 2 milliarder dollar, mens det gikk varer for rundt 5,5 milliarder dollar motsatt vei.

Trumps bruk av toll har som mål å få det til å lønne seg å produsere varene i USA ved at utenlandske varer blir dyrere som følge av toll. Håpet er at det skal skape flere amerikanske arbeidsplasser og redusere USAs store handelsunderskudd.

Men selv om Trump er overbevist om at han vil bli husket som presidenten som brakte industrien og tusenvis av arbeidsplasser tilbake til USA, er skepsisen blant eksperter stor.

De viser blant annet til at USAs egne bilprodusenter, som General Motors og Ford, fortsatt vil måtte importere bildeler fra utlandet. Dermed vil bilprisene stige, noe som igjen kan drive inflasjonen opp, stikk i strid med hva Trump lovet under valgkampen.

– Vi kommer til å se mye høyere bilpriser, spår økonomen Mary Lovely ved Peterson Institute for International Economics til nyhetsbyrået AP.

– Slik avgifter rammer middel- og arbeiderklassen spesielt hardt, føyer hun til.

