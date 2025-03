USA-ekspert: – Begynner å minne om opptakten til Irak-krigen

Den amerikanske visepresidenten JD Vances tale vakte store reaksjoner fredag kveld. Her uttalte Vance blant annet at Danmark ikke har gjort en god jobb for det grønlandske folket.

– Vi vet våre allierte i Europa ikke har holdt tritt. Danmark har ikke gjort en god jobb med å holde Grønland trygt, sa Vance da han besøkte den amerikanske rombasen Pituffik Space Base på Grønland fredag.

USA-ekspert og professor ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, skriver i en epost til Dagsavisen at det går mot en eller annen type konfrontasjon.

– USA har tilsynelatende tatt en avgjørelse om å ta kontroll over Grønland på en eller annen måte, skriver han.

– Høres ut som en trussel

USAs president Donald Trump har selv sagt at USA «må ha» Grønland, noe som har vakt uro og irritasjon blant grønlendere og danske myndigheter. Selv om han helt siden første presidentperiode har uttrykt en interesse for Grønland, har han nå truet Danmark med høye tollsatser om de ikke gir fra seg øya, og heller ikke utelukket bruk av militærmakt, ifølge NTB.

– USA kommer til eskalere presset ytterligere. Talen hørtes ut som en trussel, der USA sier at Danmark kan gi USA kontrollen på den enkle eller den på vanskelige måten, men at kontroll over Grønland skal USA ha, skriver Mjelde til Dagsavisen.

Han sier til NTB at han ikke er sikker på om Grønland er ubestridt dansk om fire år.

– USA opptrer ikke lenger som en alliert, men i økende grad som en fiendtlig makt mot Europa, mener han.

Mjelde tror også at man må vende seg til tanken på en åpen konflikt mellom USA og Nato-allierte om kontroll over Grønland. Han frykter at det kan bli en fysisk amerikansk inngripen på Grønland de neste årene, skriver NTB.

– At Trump sender sikkerhetsrådgiveren sin, er for meg det mest illevarslende tegn. En sikkerhetsrådgivers jobb er å koordinere forsvars- og utenrikspolitikken til presidenten, sier han.

– Minner om opptaket til Irak-krigen

I talen ga Vance også uttrykk for at andre nasjoner vil være en trussel dersom USA ikke tar ansvar. Han la til at Grønland er mindre trygt enn det var for 30 til 40 år siden, og at Danmark ikke har gjort det de burde for å holde folket på Grønland trygt.

– Ved å klandre Danmark for forsømmelse skaper USA en berettigelse for å foreta seg noe. Som om at Danmark har seg selv å takke om Trump beordrer en militær invasjon eller lignende, skriver Mjelde til Dagsavisen.

– Dette begynner å minne om opptakten til Irak-krigen i 2003. Ikke at det er en amerikansk militær operasjon i emning her, nødvendigvis, men retorikken er lik, skriver han.

