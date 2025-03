Trump har spilt golf med Finlands president – vil kjøpe isbrytere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et innlegg i sitt sosiale medie Truth Social skryter Trump av Stubbs golfegenskaper og legger ved et bilde av de to med brede smil på golfbanen.

Trump skriver videre at både han og Stubb ser fram til å styrke forholdet mellom USA og Finland, deriblant med kjøp og utvikling av et stort antall isbrytere, «som USA sårt trenger».

Trump avslutter innlegget med å skrive følgende:

– President Stubb sa til meg, i det sterkeste ordelag, at USA er sterk og tilbake igjen. Jeg er enig!

Stubbs kontor sier i en uttalelse at den finske presidentens besøk til Mar-a-Lago var av uformell karakter, men at de to diskuterte bilaterale forbindelser samt utenrikspolitiske saker, og da spesielt Ukraina.

