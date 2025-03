Ekspert om våpenhvile-utspill fra Hamas: – Israel vil neppe godta det

– Det er fint at Hamas godtar forslaget om våpenhvile, men Israel vil neppe godta Hamas’ prinsipp om at de ikke lar seg avvæpne, sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage til Dagsavisen.

Hun er professor i historie ved Universitetet i Oslo og forsker ved fredsforskningsinstituttet Prio.

Waage viser til at Hamas’ fungerende leder på Gazastripen, Khalil al-Hayya, hevder gruppa har gått med på et forslag om våpenhvile. Forslaget ble lagt fram for to dager siden av meklere fra Egypt og Qatar, sa han lørdag kveld, ifølge Reuters.

Forsker og historiker Hilde Henriksen Waage følger Midtøsten tett. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Et svekket Hamas

Hayya understreker imidlertid at Hamas ikke vil la seg avvæpne «så lenge israelsk okkupasjon eksisterer». Dermed er det usikkert om Israel kommer til å stanse sine operasjoner, tror Waage.

I forslaget som Hamas har godtatt, heter det blant annet at fem gisler skal settes fri. I gjengjeld skal våpenhvilen på Gazastripen mellom Hamas og Israel gjenopptas, deriblant forsyninger av nødhjelp, melder CNN. Forhandlinger om en ny fase av våpenhvilen skal også innledes, ifølge forslaget.

Khalil al-Hayya. (Khalil Hamra/AP)

Forslaget er ganske likt det som ble lagt fram av USAs spesialutsending Steve Witkoff for flere uker siden, men det er uklart om det også inkluderer overlevering av levningene av døde gisler.

Israel har kommet med et motforslag i samarbeid med meklere fra USA, ifølge en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

– Hamas prøver nok her å komme Israel og USA i møte. Så spørs det om dette er noe Israel vil akseptere, eller avvise blankt, sier Midtøsten-ekspert Waage til Nettavisen.

Det israelske militæret (IDF) opplyste tidligere lørdag at de var i ferd med å utvide bakkeoffensiven i området rundt byen Rafah sør på Gazastripen.

Egypt og Qatar har spilt en nøkkelrolle i forhandlingene om våpenhvile på Gazastripen.

– Denne utviklingen sier alt om hvor svekket Hamas er. Ikke bare militært, men også av de interne demonstrasjonene som har vært mot Hamas i Nord-Gaza. Det er noe vi veldig sjeldent har vært vitne til, forklarer Waage til Dagsavisen.

– Har fått nok av krigen

Hun viser til at mange av Gazas innbyggere har tatt til gatene for å demonstrere mot Hamas.

– Sivilbefolkningen har for lengst fått nok av krigen. Hamas har nok kjent på at de her må godta en våpenhvile, men de gjør det altså ikke helt likevel – siden de ikke vil la seg avvæpne.

– Samtidig er også Israels statsminister Benjamin Netanyahu under press fra den israelske befolkningen. Men den er også veldig splittet, poengterer Hilde Henriksen Waage til Dagsavisen.

En våpenhvile mellom Hamas og Israel trådte i kraft 19. januar etter mekling fra USA, Egypt og Qatar. Den gjaldt i første omgang fram til 1. mars og satte en stopper for 15 måneder med massive angrep.

Men forhandlinger om en ny fase av våpenhvilen strandet etter at israelske styrker 18. mars gjenopptok luftangrepene mot Gaza. To dager etterpå ble en bakkeoffensiv innledet.

Siden da har det vært noen få forhandlingsforsøk, uten at partene har blitt enige.

Saken er utvidet

Les portrett med Cecilie Hellestveit: – Jeg lar meg ikke presse (+)

Les også: 25 drept i nye israelske angrep i Gaza

Les også: Opptrapping i Gaza: – Det har aldri vært så mørkt (+)