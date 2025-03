Global Tesla-aksjon har truffet Norge

Lørdag demonstrerer motstandere av Tesla-grunnlegger Elon Musk verden rundt utenfor nesten 200 lokale forhandlere.

Bevegelsen kalles for «Tesla Takedown», og er rettet mot Musk og hans arbeid for USAs president Donald Trump.

Grunnlaget for protesten er blant annet at Musk har permittert flere tusen arbeidere, kuttet avdelingsbudsjetter og kvittet seg med byråer, i forbindelse med hans stilling i effektiviseringsenheten i Trumps administrasjon, Doge.

Han kritiseres også for håndbevegelsen han gjorde på et valgmøte i januar, som av kritikere ble oppfattet som en nazihilsen. Musk selv har avvist dette.

Målet til Tesla Takedown er å gi en beskjed til Trump-administrasjonen i USA om at deltakerne er imot Musks samarbeid med det amerikanske regjeringen.

«Elon Musk ødelegger demokratiet vårt, og han bruker formuen han bygget på Tesla for å gjøre det. Vi tar grep hos Tesla for å stoppe Musks ulovlige statskupp», står det skrevet på nettsiden til bevegelsen.

– «Think global, act local»

Tesla Takedown-protestene dukket opp i USA i midten av februar, og har siden spredt seg til Europa. I Norge var det offisielt registrert én demonstrasjon utenfor Tesla i Brumunddal på den globale aksjonsdagen.

Protesten der ble arrangert av amerikanske Denna Hintze og ektemannen Knut Are Romann-Aas, som lenge har engasjert seg i amerikansk politikk. Hintze forteller at hun flyttet til Norge da Trump vant valget for første gang i 2016.

– Jeg liker ordtaket «think global, act local». Da Trump tok med Elon Musk på laget, som ødelegger demokratiet og rettsstaten i Amerika, forsøkte jeg å arrangere Tesla Takedown her i Brumunddal. Det Trump og Musk gjør er ikke begrenset til USA, det rammer hele verden, sier Hintze til Dagsavisen.

Selv om det kun var Hintze og mannen som dukket opp på demonstrasjonen, beskriver hun mye støtte fra forbikjørende og -gående i Brumunddal.

– Mange vinket, ga tommel opp og noen støttende kommentarer. Noen stoppet for å ta bilder, til og med noen forbikjørende Teslaer vinket til oss. Vi fikk én nazihilsen, forteller Hintze.

Hun tror selv at arrangementet ville fått større støtte om demonstrasjonen ble organisert i Oslo.

Denna Hintze flyttet til Norge da Donald Trump vant presidentvalget i 2016. (Privat)

– Demokratiet har ikke råd til å støtte ham

Etter Musks bidrag i Trump-administrasjonen som en slags høyre hånd for presidenten, falt salget av Tesla-biler kraftig i Europa. Salget gikk ned med 49 prosent i januar og februar sammenlignet med i fjor, skriver NTB, som siterer bilbransjeforeningen ACEA.

Likevel troner Tesla fremdeles øverst på salgslistene av biler i Norge. Foreløpig er Model Y Norges mest solgte bil i år, med 1000 registreringer, skriver NTB.

– Hvis du kjøper en Tesla i USA, sier du at du støtter Musk. I Norge kjøper de fleste Tesla fordi det er den beste elektriske bilen på markedet. Det er veldig ulike markeder, men profitten er den samme for Musk. Det var det det handlet om i dag for meg. Jeg håper at Tesla blir mindre populært i Norge etter hvert som Musks handlinger blir mer kjent, sier Hintze.

På nettsiden til Tesla Takedown oppfordres folk også til å selge Tesla-bilene sine. «Å stoppe Musk vil bidra til å redde liv og beskytte demokratiet vårt», skriver de.

– Jeg er ikke enig i det, men håpet mitt er at folk slutter å kjøpe nye Teslaer. Problemet er til syvende og sist ikke bilene, men at salget av dem er til inntekt for Musk. Demokratiet har ikke råd til å støtte ham.

Knut Are Romann-Aas og Denna Hintze opplevde mye støtte fra lokalmiljøet da de demonstrerte utenfor Tesla Brumunddal. (Privat)

Voldelige aksjoner

I forkant av aksjonsdagen så man de siste ukene flere voldelige aksjoner mot Tesla-biler, ladestasjoner og utsalg i USA, blant annet i form av skudd og påtenninger.

Etter tre ulike tilfeller der det ble brukt molotovcocktailer til å sette fyr på Tesla-biler og ladestasjoner, advarte statsadvokat Pam Bondi mot å følge i deres fotspor, skriver New York Post.

«Dagene med å begå forbrytelser uten konsekvens er over. La dette være en advarsel: Hvis du slutter deg til denne bølgen av innenlandsk terrorisme mot Teslas eiendommer, vil justisdepartementet sette deg bak lås og slå», sa Bondi.

Også Musk omtalte dette som terrorhandlinger på X, og skrev at «Tesla lager bare elektriske biler og har ikke gjort noe for å fortjene disse onde angrepene», skriver CNN.

Likevel poengterer Tesla Takedown-bevegelsen at de er en fredelig protest.

«Vi er imot vold, hærverk og ødeleggelse av eiendom», skriver de på nettsiden.

– Lever på kanten av et oligarki

Andre land i Europa, blant annet Tyskland, har også deltatt på Tesla Takedown. I Reinickendorf i Berlin samlet omtrent ti personer seg i demonstrasjon lørdag. Her kunne man blant annet se skilt som lød «Turn off the tap on Tesla» og «Send Musk to Mars».

Flest demonstrasjoner var det likevel i USA, der mange samlet seg foran sine lokale Tesla-utsalg. Ved kjøpesenteret Cribbs Causeway i Bristol i Connecticut har BBC snakket med arrangøren, Meghan Watson.

Hun vil øke bevisstheten rundt det som skjer i USA, og forteller at den globale aksjonsdagen understreker den massive støtten for saken, og at folk virkelig er bekymret for Musks handlinger.

BBC har forsøkt å få en kommentar fra Tesla til lørdagens aksjon, men foreløpig uten hell. Dagsavisens henvendelse er heller ikke besvart.

En annen deltaker, Karl Scholz, forteller til BBC at han har mistet søvn over nylige hendelser i amerikansk politikk.

– Hvis vi bare kan stoppe en eller to personer fra å kjøpe en Tesla i dag, for å hjelpe til med å spre budskapet, og få aksjen hans til å synke lenger og lenger, vil det forhåpentligvis gi Elon og andre milliardærer en pause til å tenke to ganger på hva de gjør, sier han.

Også foran Tesla-forhandleren ved Meatpacking District i Manhattan, har mange lokale samlet seg i protest. Pensjonist J.F. Garcia var én av dem.

– Jeg er redd, ikke for meg, jeg er gammel, men folk på din alder og yngre. Vi lever på kanten av et oligarki, et diktatur. Hvis vi ikke sier noe om det – er vi dømt, sier hun til NBC.

Tesla-demonstranter i Reinickendorf i Berlin lørdag. (RALF HIRSCHBERGER/AFP)

