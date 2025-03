Zelenskyj sier Putin må holdes unna fredssamtaler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under en pressebrifing fredag sier Zelenskyj at avtaleforslaget de har mottatt er «helt ulikt» en tidligere versjon av forslaget. Avtalen omhandler at USA får tilgang til ukrainske naturressurser i bytte mot videre militær støtte.

Den ukrainske presidenten sier Ukraina ikke vil godta en avtale som truer landets integrering i EU.

Samtidig sier Zelenskyj at Ukraina ikke kommer til å se på tidligere amerikansk militærbistand som lån som må betales tilbake, og at landet er villige til å snakke med alle representanter for Russland utenom president Vladimir Putin.

– Alt Putin gjør utsetter enhver mulighet, prosess eller forhandling, alle skritt mot å få en slutt på krigen, sa Zelenskyj fredag.

Fredag foreslo Putin at Ukraina kunne bli satt under FN-administrasjon i påvente av et nyvalg, noe Ukraina og FN raskt avviste.

Les også: Vance har landet på Grønland: – Det er dritkaldt her!

Les også: Signal-skandalen: – De gjorde en feil, og de vet det selv

Les også: Trump «2.0» har rystet nøytrale Sveits: – Skaper debatt som aldri før