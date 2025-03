Vance med kone til Grønland – uten å være invitert

Av Ann Fredriksen/NTB

Donald Trumps store interesse for den selvstyrte øya skaper bekymring både på Grønland og i Danmark.

I januar var Trumps sønn på et privat dagsbesøk, samtidig som hans far holdt pressekonferanse i Florida og proklamerte at Grønland må bli en del av USA.

Nå har turen kommet til USAs visepresident og hans kone Usha, men heller ikke de er invitert, og det er ingen planer om at de skal møte grønlandske myndigheter.

Flere medier, blant dem Dansk TV2 og CNN-journalisten Alayna Treene, melder at også energiminister Chris Wright og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz skal være med på besøket.

Endrede planer

Besøket ble i utgangspunktet lansert som en amerikansk sjarmoffensiv, der Usha Vance skulle avlegge øya en privat visitt for blant annet å se på et tradisjonelt hundesledeløp på lørdag.

Men da det like etter ble kjent at Waltz og Wright også skulle være med, var reaksjonene sterke.

«Svært aggressivt» og «en provokasjon», lød dommen til Grønlands statsminister Múte B. Egede. I et intervju med den grønlandske avisa Sermitsiaq kalte han planene for en amerikansk maktdemonstrasjon som skulle bidra til å presse Grønland.

USAs visepresident JD Vance og kona Usha Vance drar til Grønland. Men invitert er de ikke. (Thomas Padilla/AP)

Besøker amerikansk base

Tirsdag ble planene endret. I en videomelding kunngjorde visepresident J.D. Vance at han ville slå følge med sin kone fordi han ikke ville at hun skulle oppleve all moroa alene.

Også programmet ble endret. Visepresidentparet, Waltz og Wright skal nå først og fremst besøke USAs romfartsbase nordvest på øya, Pituffik Space Base, tidligere kjent som Thule-basen.

I tillegg er tonen blitt en annen. Besøket kobles nå først og fremst til sikkerhet, og Trump har trappet opp retorikken og sagt at USA «må ha Grønland».

I en video på X anklager Vance både Danmark og tidligere amerikanske administrasjoner for ikke å ha brydd seg nok om Grønlands sikkerhet.

– Det har vært dårlig for Grønland og for hele verdens sikkerhet, hevder han.

Løkke fornøyd

Etter kuvendingen er Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen tilsynelatende fornøyd. Det betyr at amerikanerne har forstått motstanden mot USAs tilnærmelser, mener han

Ifølge Løkke driver USA med «mesterlig spin» når de får det til å se ut som om de trapper opp besøket selv om de etter hans mening har trappet det ned.

At programmet er endret, betyr også at det er mindre risiko for at Vance og kona blir møtt av demonstranter.

For på Grønland mener mange at nok er nok etter det ene Trump-utspillet etter det andre. Grønlenderne vil i enda mindre grad vil være amerikanere enn dansker, ifølge meningsmålinger. Et stort flertall ønsker tvert imot å løsrive seg fra Danmark slik at Grønland kan bli et selvstendig land.

– Respektløst

DRs USA-korrespondent Philip Khokhar beskriver fredagens besøk som høyst upassende.

– De har i flere dager fått beskjed fra danske diplomater om at denne delegasjonen ikke er velkommen. Den kommer imot Danmarks og Grønlands vilje. Nå sender man visepresidenten, og dette er en diplomatisk krigserklæring, sier Khokhar.

Lederen for den London-baserte tenketanken Polar Research and Policy Initiative, Dwayne Ryan Menezes, er også kritisk.

Han påpeker ifølge BBC at det er høyst uvanlig at en høytstående amerikansk delegasjon besøker Grønland uten å ha blitt invitert. Ekstra ille er det at besøket finner sted etter at Grønland har holdt valg, og mens det ennå forhandles om en ny regjering, mener han.

– Dårlig taktikk

Ifølge Menezes er USAs interesse for Grønlands sikkerhet forståelig, gitt øyas strategiske betydning. Det som ikke er forståelig, er at USA fører en så aggressiv linje.

– Å opptre respektløst overfor Grønlands befolkning ved å si at USA vil overta Grønland på en eller annen måte er lite hjelpsomt og kontraproduktivt som taktikk, mener han.

I et innlegg på tenketankens hjemmeside skriver han også at det er viktig å huske at USA allerede nyter store forsvarsprivilegier på Grønland, og at Grønland i over 80 år har vært en stødig alliert til USA, både under annen verdenskrig, den kalde krigen og de siste tiårene.

---

Slik har Trumps interesse for å overta Grønland utviklet seg

Donald Trump har helt siden 2017 diskutert hvordan USA kan overta Grønland. Det skal ha vært Estée-arvingen Ron Lauder som først foreslo et slikt kjøp for Trump.

August 2018

Den republikanske senatoren Tom Cotton engasjerer seg i saken, diskuterer den med Trumps medarbeidere og tar kontakt med Danmarks ambassadør til USA for å foreslå et kjøp.

Juli 2019

Det hvite hus får besøk av den australske geologen Greg Barnes som diskuterer Grønlands forekomster av sjeldne mineraler med en rekke av Donald Trumps medarbeidere. Barnes eier selskapet Tanbreez Mining, som startet utvinning av sjeldne mineraler på Grønland, før prosjektet ble solgt til amerikanske Critical Metals i 2024. Både danske og amerikanske myndigheter drev lobbyvirksomhet for at Tanbreez ikke skulle selge til Kina, ifølge Reuters.

August 2019

Anonyme kilder sa til avisa Wall Street Journal at Trump flere ganger har luftet ideen om å kjøpe Grønland fra Danmark. Danske politikere reagerte med sjokk og vantro.

Få dager senere bekrefter Trump selv opplysningene og sier at et kjøp av Grønland i bunn og grunn er en stor eiendomshandel. The Washington Post publiserer en artikkel om hvor mye øya kommer til å koste.

Utspillet kommer få uker før Trump skal besøke Danmark, et besøk som blir avlyst med begrunnelse i at landet ikke ville diskutere å selge Grønland, noe Danmark uansett ikke kan gjøre siden dette er noe Grønland bestemmer selv.

USA gjenåpner det amerikanske konsulatet i Nuuk på Grønland som hadde vært stengt siden 1953.

November og desember 2024

Kort tid etter presidentvalget publiserer en av Trumps støttespillere, kongressrepresentanten Mike Collins, et valgkart over USA på X, der Grønland er inkludert og markert med republikansk flertall. Innlegget har tittelen «Project 2029».

Kjøp av Grønland dukker opp som en av sakene Trump vil prioritere, og overgangsteamet hans begynner å diskutere forretningsmuligheter på Grønland med private selskaper, deriblant Critical Metal.

Trump publiserer et innlegg på Truth Social (22. desember) der han skriver at det er absolutt nødvendig at USA eier og kontrollerer Grønland. I romjulen skriver han at USA trenger Grønland med tanke på nasjonal sikkerhet.

Januar 2025

7. januar: Donald Trump jr. (Trumps sønn) kommer på uoffisielt dagsbesøk til Grønland, der han blir vist rundt av en grønlandsk Trump-tilhenger.

Trump holder samme dag pressekonferanse i Florida der han truer Danmark med høye tollsatser hvis de nekter å gi fra seg Grønland. Han utelukker ikke å bruke militærmakt.

9. januar: Trump skriver at folket svært gjerne vil at Grønland blir en amerikansk delstat.

Et lovforslag kalt «Make Greenland Great Again Act» blir lagt fram av republikaneren Andy Ogles i Representantenes hus (13. januar). Det tar til orde for at Kongressen skal gi USAs regjering myndigheten til å overta Grønland på vegne av USA. Forslaget ble sendt til utenrikskomiteen for en gjennomgang.

15. januar: Trump snakker med Danmarks statsminister Mette Frederiksen på telefonen, en samtale som ifølge Financial Times skal ha gått svært dårlig.

21. januar: Samme dag som Trump starter sin andre periode som president, sier han at «Grønland er et vidunderlig sted. Vi trenger det for internasjonal sikkerhet. Jeg er sikker på at Danmark vil gå med på dette».

26. januar: Trump sier til journalister om bord på presidentflyet at han tror USA kommer til å få Grønland.

Mars 2025

4. mars: I en tale til Kongressen sier Trump at USA kommer til å få Grønland «på den ene eller andre måten».

10. mars: Trump lover milliardinvesteringer på Grønland i et innlegg på Truth Social.

13. mars: I et møte med Natos generalsekretær Mark Rutte foreslår Trump å samarbeide med Nato om en annektering av Grønland.

22. mars: Den grønlandske avisa Sermitsiaq melder at kona til visepresident J.D. Vance, Usha Vance, kommer på et uoffisielt og privat besøk til Grønland i slutten av mars for å se et tradisjonelt hundeløp. Jyllands-Posten melder samme dag at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz skal være med på turen.

25. mars: Visepresident Vance opplyser at han fredag 28. mars reiser med sin kone til Grønland for «å sjekke hva som skjer med sikkerheten på øya». De to skal besøke amerikanske romfartsstyrker nordvest på øya. Det private besøket er tilsynelatende avlyst.

26. mars: Donald Trump sier i en podkast at USA er nødt til å ha Grønland av sikkerhetsgrunner. Han sier også at befolkningen på Grønland må overbevises om å bli amerikanere.

Kilder: NTB, AP, Reuters, Truth Social, Financial Times, The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, Sermitsiaq, Jyllands-Posten, Wikipedia

---