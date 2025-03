Trump beordrer fjerning av «antiamerikansk ideologi» fra museer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Presidenten anklager The Smithsonian Institution, som driver 20 museer og gallerier og en dyrepark, for å omskrive amerikansk historie knyttet til kjønn og rase.

Ordren gir J.D. Vance – som i kraft av å være visepresident sitter i Smithsonians styre – oppdraget med å sørge for å «fjerne upassende, splittende og antiamerikansk ideologi» fra alle deler av museene, forskningssentrene og dyrehagen Smithsonian driver.

Trump hevder det i løpet av det siste tiåret har pågått en «samordnet og utbredt» innsats for å omskrive historien ved å erstatte «objektive fakta» med «en forvridd fortelling drevet av ideologi snarere enn sannhet». Han mener det setter prinsippene USA er tuftet på, i et dårlig lys.

– Museene i landets hovedstad bør være steder der man kan gå for å lære – ikke for å bli utsatt for ideologisk indoktrinering og splittende fortellinger som forvrenger vår felles historie, fortsetter presidenten.

En talsperson for nasjonalmuseet sier sent torsdag at de foreløpig ikke har noen kommentar til ordren.

I henhold til ordren skal Vance også jobbe med budsjettkontoret i Det hvite hus for å sørge for at Smithsonian ikke bruker penger på programmer som «er nedlatende overfor felles amerikanske verdier, splitter befolkningen basert på rase eller fremmer programmer eller ideologier som ikke er å tråd med føderale lover og politikk».

