Svensk journalist terrorsiktet i Tyrkia

Medin jobber for den svenske avisen Dagens ETC, og han var i Tyrkia for å dekke protestene etter pågripelsen av Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu.

Medin ble tatt inn til avhør i Istanbul torsdag. Fredag opplyser tyrkisk påtalemyndighet at det er tatt ut terrorsiktelse mot ham, og at han er satt i varetekt i påvente av et fengslingsmøte.

Ifølge påtalemyndigheten er Medin pågrepet og siktet i forbindelse med etterforskningen av en demonstrasjon i Stockholm i januar 2023, der en dukke som forestilte den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, ble satt fyr på.

Tyrkia sier Medin er en av 15 personer som er siktet for å ha organisert, promotert eller på annen måte kan knyttes til demonstrasjonen.

Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard opplyser at hun har hatt kontakt med Tyrkias ambassadør til Sverige om saken.

