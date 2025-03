Sudans hær hevder å ha full kontroll over hovedstaden

– Våre styrker har i dag kraftfullt of med suksess renset de siste lommene av den gjenværende terroristmilitsen i Khartoum, sier hærens talsperson Nabil Abdullah i en uttalelse torsdag.

Han viser til den paramilitære militsen Rapid Support Forces (RSF), som har vært i krig med regjeringshæren siden april 2023.

Regjeringshæren i Sudan gjenerobret presidentpalasset i Khartoum i for få dager etter harde kamper mot RSF-militsen, som har hatt kontrollen over palasset siden borgerkrigen brøt ut.

– Det er gjort

Sjefen for regjeringshæren, kuppgeneral Abdel Fattah al-Burhan, erklærte hovedstaden for frigjort da han ankom presidentpalasset onsdag.

– Khartoum er fritt, det er gjort, sier Burhan i en sending som ble kringkastet av statlig TV.

Da pågikk det imidlertid fortsatt kamper i deler av hovedstaden. Samme kveld meldte hæren også at de hadde gjenerobret hovedstadens internasjonale flyplass, som også har vært kontrollert av RSF i snart to år.

Opplysningene tyder på at regjeringshæren befester ytterligere sin kontroll Sudans hovedstad etter voldsom framgang i hovedstadsområdet i år.

Krigen er imidlertid langt fra over ettersom RSF-militsen kontrollerer deler av Darfur vest i landet og også andre områder i landet.

Anklages for massakre

Regjeringshæren ble senest denne uka anklaget av lokale kilder for å ha drept mellom 50 og flere hundre sivile i et luftangrep mot et marked i landsbyen Tora i Nord-Darfur. Hæren benekter at de angriper sivile.

Tora ligger 80 kilometer nord for El-Fasher, hovedstaden i Darfur-provinsen som kontrolleres av regjeringsstyrker og nærmest daglig blir angrepet av den mektige RSF-militsen.

Mens regjeringsstyrkene er under ledelse av al-Burhan, står krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo i spissen for RSF-militsen. De to var tidligere samarbeidspartnere og ble regnet som Sudans to mektigste menn etter militærkuppet i 2021.

Titusenvis av mennesker er drept siden maktkampen mellom de to eskalerte til full i krig i april 2023. Over 14 millioner mennesker er drevet på flukt.

FN har betegnet krigen i Sudan som en av verdens verste humanitære kriser.

