Putin foreslår FN-administrasjon og nyvalg i Ukraina

Russiske myndigheter har gjentatte ganger forsøkt å undergrave legitimiteten til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og Putin hevder målet med et nyvalg er å få på plass en regjering som kan forhandle om fred.

– Vi vil deretter forhandle om en fredsavtale og signere internasjonalt anerkjente dokumenter, sier Putin.

Putins forslag innebærer at Zelenskyj og dagens ledelse i Kyiv blir skjøvet ut over sidelinjen, noe som vil være i tråd med Russlands gjentatte krav siden invasjonen for tre år siden.

En talsperson for Det hvite hus avviser forslaget og understreker at det er Ukrainas grunnlov og innbyggere som bestemmer hvordan landet skal styres.

Strategisk overtak

Under besøket i Murmansk, som ligger rundt ti mil fra grensa mot Norge, hevdet Putin at russiske styrker nå har «det strategiske initiativet langs hele frontlinjen» i Ukraina.

– Det er grunn til å tro at vi vil gjøre slutt på dem, sa han og la til at det ukrainske folket bør innse hva som nå er i ferd med å skje.

Han sa videre at han tror USAs president Donald Trump, som har jobbet for å bedre forholdet til Russland og komme fram til en avtale, oppriktig ønsker fred i Ukraina.

Kan diskutere

– Vi kan selvsagt diskutere muligheten for å opprette en overgangsadministrasjon under FNs ledelse i Ukraina, både med USA og til og med europeiske land og selvsagt med våre partnere og venner, sa Putin.

– Til hvilket formål? For å organisere et demokratisk presidentvalg som ville føre til at en kompetent regjering som har folkets tillit kommer til makten, for deretter å innlede forhandlinger med disse myndighetene om en fredsavtale, fortsatte han.

Putin viste til at en slik FN-ledet overgangsadministrasjon har blitt brukt flere ganger tidligere, blant annet på Øst-Timor i 1999.

