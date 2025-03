HRW-rapport: Gjestearbeidere lures til den russiske fronten

I den ferske rapporten Living in Fear and Humiliation skriver Human Right Watch (HRW) at fattige gjestearbeidere fra Sentral-Asia lokkes til Russland på falske betingelser. I Russland bruker myndighetene både gulrot, pisk og løgner for å tvinge gjestearbeiderne til å ta farlige oppdrag ved fronten til Ukraina.

– En gruppe med usbekere innså først at noe var galt da de så de utbombede landsbyene i Ukraina, forteller den russiske menneskerettsaktivisten Valentina Tjupik til Human Rights Watch (HRW). Gruppen ble sendt til fronten i oktober 2022.

Mariupol i Moskva

Bare noen få timer tidligere var Tjupik, som leder menneskerettsorganisasjonen Tong Jahoni, blitt oppringt av noen av mennene. De spurte om Mariupol lå i Moskvaregionen.

– Det var flere hundre av dem. Vi var i kontakt med dem i seks timer under transporten. Deretter ble samtalen brutt, forteller Tjupik.

Samme måned var hun blitt oppringt av en annen gruppe usbekiske menn fra et russisk fengsel. De var arrestert for narkotikabesittelse – ifølge Tjupik var anklagene sannsynligvis fabrikkerte. De ble deretter beordret til å skrive under kontrakter med den russiske paramilitære gruppen Wagner.

Da de nektet, ble en av dem voldtatt med et skaft foran de andre. Deretter fikk de vite at de hadde til neste morgen å bestemme seg.

Trues med utvisning

I HRW-rapporten som er utgitt denne uken, er det en rekke eksempler på hvordan Russland bruker tvang, vold, trusler og rene løgner for å lure sentralasiatiske migranter til fronten.

Mange drar til fronten etter å ha blitt truet med utvisning fra Russland, ifølge den kirgisiske hjelpeorganisasjonen Insan-Leilek.

I fjor undertegnet president Vladimir Putin en lov som gjør det mulig å frata personer med ferske statsborgerskap deres rettigheter dersom de ikke registrerer seg for militærtjeneste.

Siden august i fjor har minst 10.000 personer fra Sentral-Asia på denne måten blitt tvunget til Ukraina, ifølge HRW.

Rasisme og diskriminering

Sentralasiatiske og kaukasiske gjestearbeidere som søker seg til Russland i håp om bedre betalte jobber og et bedre liv, har lenge vært utsatt for rasisme og diskriminering. De risikerer å bli utsatt for vilkårlige arrestasjoner og trakassering fra politi og rettsvesen.

Rutinemessige politirazziaer og vilkårlige arrestasjoner er vanlige ved fabrikker og industrier med mange gjestearbeidere.

Siden terrorangrepet mot et konserthus i Moskva i mars 2024, der menn fra Tadsjikistan ble utpekt som hovedansvarlige, har situasjonen blitt enda verre.

Mange har også opplevd fremmedfiendtlighet og vold fra russere, oftest fra høyreekstreme, ultranasjonalistiske grupper.

Lang historie

Under Tsar-Russland og Sovjetunionen brukte myndighetene i stor grad mennesker fra blant annet Sentral-Asia og Kaukasus som billig arbeidskraft innen jordbruket. Nå har altså Putins regime tatt dette et skritt videre.

– Det vi ser i dag, er en fortsettelse av bruken av migranter som en menneskelig ressurs, men ikke bare til arbeidsformål. De blir brukt der det russiske regimet har behov for dem – deriblant tvangsmobilisering til krigen i Ukraina, sier migrasjonsforsker Nodira Kholmatova til HRW.

---

Fakta om sentralasiatiske arbeidere i Russland

* Sentral-Asia består av de tidligere sovjetstatene Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

* Gjestearbeidere i Russland, som sender penger hjem, bidrar til en stor del av økonomien i disse landene.

* Det anslås at mer enn ti millioner sentralasiatiske arbeidere lever og bor i Russland, opptil halvparten av dem uten formell oppholdstillatelse. Disse står uten noe sikkerhetsnett.

* Sentralasiatiske gjestearbeiderne som har godkjente arbeidstillatelser, har ofte usikre visum som må fornyes ofte.

* Det store flertallet har lavtlønnede jobber innen renhold, i industrier eller i byggebransjen.

* Lønningene i Russland er imidlertid betydelig høyere enn for tilsvarende jobber i deres hjemland.

* Sentralasiatiske og kaukasiske gjestearbeidere er systematisk utsatt for diskriminering og rasisme i Russland.

* Siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022 har uforholdsmessig mange sentralasiatiske arbeidere i Russland blitt innkalt til hæren og sendt til Ukraina som kanonføde, ifølge flere rapporter.

* De som har nektet å verve seg, har rapportert at de har blitt mishandlet av politiet og deportert.

Kilder: Landguiden/UI, Human Rights Watch, Radio Free Europe/Radio Liberty

---

