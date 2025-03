Hjelpeorganisasjoner er på plass i jordskjelvrammede Myanmar

– Det viktig å komme raskt til der folk er skadet og sørge for at de kommer seg ut av umiddelbar fare, sier Håkon Jakob Røthing. Han er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors.

– Det blir veldig raskt også viktig å dele ut vann, mat og forsyninger til folk som har blitt evakuert eller som har fått sine hjem ødelagt, sier Røthing.

Søk og redning er i gang etter jordskjelvet, og to mobile helseteam fra Norges Røde Kors er alt sendt fra andre deler av landet til de hardest rammede områdene.

Har mobilisert

Røde Kors har mobilisert personell og utstyr for å hjelpe til med søk og redning, førstehjelpsinnsats og samtidig jobbe med å få oversikt over skadeomfanget og hvor behovene er størst.

– Den viktigste hjelpen nå er å redde liv og helse og få folk i sikkerhet. Akutt helsehjelp og traumebehandling, til å sikre tilgang til mat, rent vann og tak over hodet er prioritert, sier Røthing.

Hundrevis av mennesker er skadet i jordskjelvet, og flere titall har ifølge ubekreftede meldinger omkommet. Tallet er trolig langt høyere.

– Antall skadede fortsetter å stige mens redningsarbeidet pågår. Så tidlig etter et jordskjelv er det vanskelig å få oversikt, men vi vet mer om omfanget i løpet av de neste timene og dagene, sier Røthing.

Kriseteam

Care er også til stede i Myanmar og jobber nå med å få oversikt over sine ansatte, forteller kommunikasjonssjef Hilde Sofie Pettersen.

– Folk vi snakker med, trekker til parker og åpne landskap i frykt for etterskjelv. Care har satt kriseteam som vurderer hvordan vi best kan bidra i hjelpearbeid. Det gjenstår å se hva skadeomfanget er, sier hun.

– Myanmar er hardt preget av konflikt, og det er stor fattigdom. Folk bor i hus som på ingen måte er jordskjelv-sikret. Det er med svært stor bekymring vi følger utviklingen, sier Pettersen.

Må prioriteres

Jeremy Stoner, som er fungerende regiondirektør Redd Barna i Asia, understreker viktigheten av at barn prioriteres i hjelpearbeidet.

– Det er avgjørende at barn prioriteres i all respons, ettersom de kan oppleve en naturkatastrofe for første gang, og de kan ha traumer som følge av tap eller atskillelse fra foreldre og familie. Fra vår erfaring med nødhjelp vet vi at de vil trenge øyeblikkelig husly og bør beskyttes mot skade, sier han.

– Teamene våre jobber raskt for å sikre at alle våre ansatte er trygge, og for å håndtere nødssituasjonen, men det er avgjørende at det internasjonale samfunnet handler nå for å gi støtte til de tusenvis av menneskene som trenger det, sier Stoner.