Tidligere FN-utsending for Sør-Sudan: – Kan se en fragmentering av landet

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

– Situasjonen i Sør-Sudan og hovedstaden Juba har vært meget spent lenge, sier Johnson til NTB. Hun var leder for FNs Sør-Sudan-operasjoner i 2011–2014.

Mandag advarte FNs spesialutsending i landet, Nicholas Haysom, om at landet sto på randen av en borgerkrig. Onsdag stengte den norske ambassaden i hovedstaden Juba midlertidig, og norske borgere ble oppfordret til å forlate landet.

Bakgrunnen er kamper flere ulike steder i landet mellom regjeringsstyrker og en opprørsgruppe som antas å være alliert med visepresident Riek Machar – en erkerival av landets mangeårige president Salva Kiir.

Nå har uroen nådd Juba, og onsdag kveld opplyste Machars parti at visepresidenten var blitt arrestert i boligen sin.

Forskjeller fra 2013

– Det er ikke veldig omfattende kamper foreløpig, men det kan eskalere. Det gjør at spenningsnivået i hele landet øker, og det er stor fare for at det kan skje betydelige uroligheter, sier Johnson, som tidligere har vært utviklingsminister og KrF-politiker og i dag er tilknyttet European Institute of Peace (EIP).

Hun ser en del likhetstrekk med 2013, da det brøt ut en borgerkrig mellom Kiirs og Machars styrker. Samtidig er det viktige forskjeller fra den gangen, da krigen ble utløst av at regjeringshæren sprakk i to.

– Machar er marginalisert, hans styrker har ikke tydelige nok kommandolinjer til å starte en krig, sier Johnson, som snakket med NTB før nyheten om Machars pågripelse kom.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

– Mye mer kaotisk

Istedenfor krig frykter Hilde Frafjord Johnson noe mer uoversiktlig og kaotisk – der mange ulike aktører og militser kan bli involvert.

– Det er mye mer kaotisk, potensielt sett. Det er ikke en borgerkrig mellom to parter, men et scenario der ting kan komme fullstendig ut av kontroll og mange ting kan skje samtidig.

Ugandiske styrker har trukket inn i Sør-Sudan og er i Juba, noe Johnson ikke har tro på at roer ned situasjonen. De sees av mange som part i konflikten. Hun har heller ikke tro på president Kiir, som hun beskriver som «svak, gammel og syk».

Les også: William Heimdal på Fineart: Opp som en bjørn (+)

– Manglende vilje

– Flere fredsprosesser har mislyktes på grunn av manglende reformvilje fra Kiirs regjering.

Heller ikke en delegasjon fra den østafrikanske samarbeidsorganisasjonen Igad har Johnson tillit til. Denne skal reise til Juba for å snakke med partene.

– Jeg har ingen tro på slike initiativer lenger. Det er ingen vilje til kompromiss, endring eller reform i Sør-Sudan under Salva Kiir. Spørsmålet er om internasjonale aktører skal ta tak i situasjonen i Juba, eller la det surre. Vi kan se en fragmentering av landet hvis ikke.

FNs spesialutsending Nicholas Haysom har bedt Machar og Kiir om å møtes og forplikte seg til fred.

– Dette vil bevise at de prioriterer folkets interesser foran sine egne, sier han.

(©NTB)

Les også: Det er uakseptabelt å kalle Cecilie Hellestveit en folkemordfornekter (+)

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpen