Signal-skandalen: – De gjorde en feil, og de vet det selv

En rekke eksperter og politikere har reagert på hvordan Trump-administrasjonen i USA har kommunisert i etterkant av lekkasjene fra den krypterte gruppechatten «Houthi PC small group» på meldingstjenesten Signal, hvor The Atlantic-redaktør Jeffrey Goldberg ble lagt til ved en feil.

Republikanernes majoritetsleder i Senatet, norskættede John Thune, mener forsvarsminister Pete Hegseth og de øvrige involverte må erkjenne at de har gjort en stor tabbe.

– De involverte gjorde en feil, og det er det viktige her. De vet det selv. De bør innrømme det og fikse det, slik at det aldri skjer igjen, sier Thune, ifølge The Hill.

Forsvarsminister Pete Hegseth kommuniserte i gruppen. Det samme gjorde blant andre visepresident J.D. Vance og CIA-direktør John Ratcliffe.

Mandag bekreftet Det hvite hus at en journalist fikk se konfidensielle militære opplysninger ved en feil. Trumps stab gikk ut med meldingen etter at Goldberg i The Atlantic publiserte saken med tittelen «Trump-administrasjonen sendte meg krigsplanene deres ved en feil».

Rubio lover bedring

Thune-kollega Kevin Cramer, som representerer North Dakota i Senatet, er av samme oppfatning som majoritetsleder Thune.

– De (involverte i chatten) må sørge for at dette aldri skjer igjen. Jeg skulle ønske de sa tydelig fra om det, sier Cramer.

Den republikanske senatoren Kevin Cramer. (Ben Curtis/AP)

Og utenriksminister Marco Rubio, som var en av deltakerne i chatten, er enig med senatorene.

– Noen gjorde åpenbart en feil, en stor feil, ved å legge til en journalist, sier Rubio, ifølge NTB, og toner ned sin egen rolle i hendelsen.

– Jeg har ikke noe imot journalister, men de skal ikke være med på noe slikt, sier han.

USAs utenriksminister Marco Rubio. (NATHAN HOWARD/AFP)

– Jeg tror det vil bli gjennomført endringer og tiltak for å sikre at noe slikt aldri vil skje igjen, sier Rubio.

USA-ekspert: – Graverende

Førsteamanuensis ved freds- og konfliktstudier på Oslo Nye Høyskole, Hilde Restad, er hoderystende til det som har utspilt seg.

– Den manglende evnen til å ta ansvar, og heller angripe de som stiller faktabaserte spørsmål, er ekstremt foruroligende, sa Restad til Dagsavisen onsdag.

USA-ekspert Hilde Eliassen Restad. (Oslo Nye Høyskole)

USA-ekspert og professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde, stusser over valget av kommunikasjonsplattform for de hemmeligstemplede meldingene.

– Det mest graverende er at de kommuniserte utenfor det offisielle telekommunikasjonssystemet. Det er spesialdesignet for å være verdens sikreste system nettopp for denne typen samtaler, skrev han i en e-post til Dagsavisen onsdag.

Thunes rolle

Dagsavisen har tidligere omtalt de tøffe oppgavene som venter John Thune i rollen som majoritetsleder i Senatet. 3. januar tiltrådte South Dakota-senatoren som ny flertallsleder for Republikanerne i Senatet i USA. 64-åringen, som har norsk farfar, ble valgt til rollen i en avstemning før jul.

– Thune var ikke Donald Trumps førstevalg til rollen, men de kommer helt fint overens. Det er mulig Thune vil bli påminnet om ting han har sagt om Trump tidligere, men etter mitt syn kommer det ikke til å bli et problem, sa eksperten Kenneth R. Weinstein, som jobber for den konservative tankesmia Hudson Institute i USAs hovedstad Washington D.C.

John Thune er Republikanernes leder i Senatet i USA. (KAYLA BARTKOWSKI/AFP)

I valgkampen ga Thune først sin støtte til South Carolina-senator Tim Scott, men da Scott kastet inn håndkleet valgte Thune til slutt å støtte Trump. Den nye senatslederen har tidligere vært kritisk til Trump, for eksempel etter stormingen av Kongressen i USA 6. januar 2021, noe blant andre The Guardian har omtalt.

