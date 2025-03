Regjeringsstyrkene i Sudan anklages for massakre på markedsplass

Regjeringsstyrkenes angrep mot markedsplassen i landsbyen Tora i Darfur-regionen fant sted mandag og forårsaket en stor brann, forteller en talsmann for den lokale hjelpeorganisasjonen General Coordination.

Ifølge Adam Rejal ble minst 54 mennesker drept i angrepet, og over halvparten av dem var kvinner.

Over 20 andre ble såret i angrepet og sju er fortsatt savnet, forteller Rejal, som kaller angrepet «en forbrytelse mot menneskeheten og et klart brudd på alle internasjonale og humanitære lover og konvensjoner».

Video

En annen lokal hjelpeorganisasjon, Support Darfur Victims, har delt en video som viser de omfattende ødeleggelsene og drepte mennesker som ligger på bakken.

Tora ligger 80 kilometer nord for El-Fasher, hovedstaden i Darfur-provinsen som kontrolleres av regjeringsstyrker og nærmest daglig blir angrepet av den mektige RSF-militsen.

Nekter

En talsmann for regjeringshæren i Sudan, brigadegeneral Nabil Abdullah, bestrider ikke at det var regjeringsstyrker som angrep Tora, men han nekter for at sivile ble drept i angrepet.

– Disse anklagene er ikke korrekte, men blir fremmet hver eneste gang våre styrker gjennomfører sin grunnlovsfestede rett til å håndtere fiendtlige mål, sier han.

Sterk påminnelse

FNs nødhjelpskoordinator i Sudan, Clementine Nkweta-Salami, reagerer sterkt på angrepet.

– Dette forferdelige angrepet er nok en sterk påminnelse om den økende mangelen på respekt for menneskeliv og internasjonal humanitær rett under denne konflikten, sier hun.

FNs nødhjelpssjef Volker Türk er også sjokkert over meldingene fra Tora, sier talsmannen Stephane Dujarric.

Verdens verste

I april 2023 brøt det ut full borgerkrig mellom regjeringshæren under ledelse av kuppmakeren Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere samarbeidspartner, krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo og hans RSF-milits.

Titusenvis av mennesker er siden drept og over 14 millioner mennesker er drevet på flukt. FN har betegnet krigen i Sudan som en av verdens verste humanitære kriser.

