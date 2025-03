Nå trekker Trump nominasjonen av Stefanik som USAs FN-ambassadør

Bakgrunnen skal være at han er bekymret for å forvitre Republikanernes allerede knappe flertall i Representantenes hus, der Stefanik representerer en valgkrets i New York.

Republikanerne har i øyeblikket 218 mandater i Huset, nøyaktig det antallet som kreves for flertall.

– Det er svært viktig at vi beholder ALLE republikanske mandater i Kongressen, sa Trump i et innlegg i sitt sosiale medium Truth Social.

Vervet som FN-ambassadør er svært prestisjetungt i amerikansk politikk, og gis ofte til en nær støttespiller av presidenten. Mange av Trumps nominerte kandidater til ulike politiske poster er allerede bekreftet av Senatet, men Stefanik hadde ikke kommet så langt.

USAs president Donald Trump. (MANDEL NGAN/AFP)

Det lå imidlertid an til at hennes nominasjon skulle tas opp til votering om kort tid, gitt at det skal holdes suppleringsvalg til Representantenes hus i to valgkretser i Florida kommende tirsdag.

Republikanerne vant begge med behagelig margin i fjor, og forventes også å vinne i suppleringsvalget. Dermed ville Republikanerne hatt litt mer slingringsmonn selv om Stefanik gikk ut av Huset.

