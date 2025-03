Macron: Planlegger støttestyrke – ikke fredsstyrke – for Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Macron er meningen at styrken skal utplasseres etter at en fredsavtale mellom Ukraina og Russland er på plass. Men det er ikke alle de rundt 30 landene som har uttrykt at de ønsker å være med, sier Macron.

– Den skal ikke ha i oppdrag å være fredsbevarende, den skal ikke være ved fronten, den skal ikke erstatte den ukrainske hæren. Men den skal være en støtte, utplassert i visse strategiske områder, for å vise vedvarende støtte, sa Macron på en pressekonferanse etter torsdagens toppmøte i presidentpalasset i Paris.

– Støttestyrkene er et fransk-britisk forslag. Det er ønsket av Ukraina og notert at flere land som har uttrykt vilje til å bli med. Det er ikke enstemmig, men det er kjent. Dessuten trenger vi ikke enstemmighet for å oppnå dette, sa presidenten.

Scholz uttrykte forsiktighet

Ifølge Macron skal en fransk-britisk delegasjon snart reise til Kyiv for å diskutere planene, som også omfatter diskusjoner om formen på den ukrainske hæren.

– Disse utvekslingene mellom militærledere skal angi beliggenhet og antall soldater, slik at det er pålitelig, sa han.

Tysklands fungerende statsminister Olaf Scholz uttrykte nok en gang forsiktighet knyttet til et eventuelt tysk bidrag til en slik styrke.

– I denne forbindelse konsentrerer vi oss om det som ligger umiddelbart foran oss, sa han.

Det inkluderer å styrke Ukrainas forsvar, ifølge Scholz:

– Tyskland har vært ledende i Europa på dette de siste årene og skal fortsette slik.

Angrep mot Kharkiv-regionen

Før lederne møttes i luksusen i presidentpalasset i Frankrike, ble over 20 personer såret i et russisk droneangrep mot Kharkiv-regionen i Ukraina.

Torsdag ettermiddag førte kraftige angrep til at minst en person ble drept og elektrisiteten slått ut i deler av Kherson, ifølge ukrainske myndigheter.

USA framforhandlet avtaler forrige uke og denne som skal beskytte skipsfarten i Svartehavet og energiinfrastrukturen ellers, men Ukraina og Russland er uenige om detaljene.

De har også anklaget hverandre for å bryte avtalene.

