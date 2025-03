Kripos: Norsk tenåring pågrepet i Storbritannia – skal ha planlagt drap

Mannen ble pågrepet i Huddersfield i Storbritannia etter varsel fra norsk politi, skriver Kripos i en pressemelding.

Han ble pågrepet i besittelse av to skytevåpen.

– Gjennom etterforskningen av det vi mener er et drapsforbund i Stavanger, fikk vi informasjon om et mulig nær forestående drap i Storbritannia. Denne informasjonen ble raskt delt med britisk politi, som pågrep mannen onsdag morgen, sier politiadvokat John Ivar Johansen ved Kripos.

Planla drap i Storbritannia

18-åringen tok fly fra Norge til Storbritannia mandag 17. mars. Politiet kan ikke si noe om den fornærmede i denne saken av hensyn til etterforskningen.

Drapsplanene ble oppdaget i forbindelse med etterforskningen av et planlagt drap mot sønnen til en politimann i Stavanger.

– Vi mener siktede sammen med 16-åringen som ble pågrepet på Gardermoen 16. mars, har vært involvert i planleggingen av et nær forestående drap i Storbritannia. Dette er en pågående etterforskning, der mye arbeid fortsatt gjenstår, sier Johansen og fortsetter:

– I denne saken mener vi det er tilknytninger til svenske kriminelle nettverk, uten at vi kan gå nærmere inn på denne informasjonen nå. Dette er et eksempel på at norsk politi er avhengig av godt internasjonalt.

Siktet for planer om å drepe politisønn

18-åringen blir straffeforfulgt av britiske myndigheter. Her i Norge er 16-åringen siktet i både den britiske saken og i Stavanger-saken.

Til sammen fem personer er nå siktet i disse to sakene.

Alle er siktet for drapsforbund, og to av dem er under 18 år. 16-åringen er fortsatt varetektsfengslet, mens 17-åringen som ble pågrepet torsdag 13. mars, ble løslatt fredag 21. mars og overlatt til barnevernet. De to mennene i 20-årene som ble siktet i forrige uke, ble løslatt etter avhør.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen av to alvorlige saker, og vi kan ikke utelukke at flere kan bli pågrepet. Samtidig er det tidlig i etterforskningen, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan dele all informasjon nå, sier Johansen.

