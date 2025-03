Kjøp og salg mellom USA og Norge: – Blitt mindre og mindre avhengige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Trenden over tid er at vi er blitt mindre og mindre avhengige av USA.

Det sier seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Advarslene har vært mange etter at USAs president Donald Trump startet det som har blitt omtalt som en historisk handelskrig. Trump varslet tidlig en gjennomgang av USAs handelspolitikk, og har blant annet sagt at toll er favorittordet hans. Trump har enn så lenge ikke nevnt Norge spesielt, og spørsmålet er hva han vil fokusere på og om det er aktuelt for Norge, sier Melchior.

– Norge har lav toll i snitt, men den er høy på landbruksvarer. Hvis Trumps vrede faller på Norge og han innfører gjengjeldelsestoll på norske eksportvarer, kan det bli et tema, sier forskeren, som har internasjonal økonomi og handel blant sine ekspertområder.

Natt til torsdag norsk tid kunngjorde Trump at han har besluttet å innføre 25 prosent toll på importerte biler fra 2. april. Få dager før varslet den amerikanske presidenten at han i nær framtid ville kunngjøre toll på biler, aluminium og legemidler, meldte nyhetsbyrået Reuters. Trump anklaget samtidig alle andre land for å ha utnyttet USA.

Flere venter nå på å se hva mer USA kommer med 2. april. Da kan nemlig Trumps gjengjeldelsestoll bli iverksatt. I februar kunngjorde han at USA vil kreve tilsvarende toll på varer fra alle land som har innført toll eller merverdiavgift på amerikanske varer, skriver NTB.

Norge og USA

Framferden til Trump og hans administrasjon har ført til diskusjoner om boikott av amerikanske tjenester. Dagsavisen har tidligere omtalt at flere har sett til alternativer til amerikanske strømmetjenester, sosiale medier og annet.

På varefronten omtales USA som en av Norges viktigste handelspartnere. Av land utenfor Europa, importerer vi mest fra Kina, fulgt av USA, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2024 kjøpte Norge amerikanske varer for 83 milliarder kroner, noe som utgjorde 7,8 prosent av Norges totale vareimport. Maskiner og transportmidler, deriblant fly og deler, mineralolje og biler er blant varene vi importerer fra USA.

– Er Norge avhengig av import fra USA?

– Nei. Men USA er en stor handelspartner, som enkeltland å betrakte, svarer Melchior.

Selv om han svarer nei på spørsmålet om Norge er avhengig av import fra USA, er han klar på at vi importerer mange viktige varer fra landet.

– Er det mulig å kutte ut import fra USA?

– Spørsmålet er: Hvorfor skulle vi kutte USA ut, sier Melchior, før han peker på at en mulig begrunnelse kan være et ønske om å gjengjelde tollen USA har innført overfor Norge. Samtidig er Norge som et lite land i en vanskeligere posisjon hvis ønsket er å innføre mottiltak. Nupi-forskeren mener det er mer aktuelt for Europa.

Trump har varslet en rekke toller, blant annet 25 prosent på stål og aluminium, 25 prosent på biler og trolig det samme på legemidler og databrikker. Siden Trump ble president har han innført en tilleggstoll på 10 prosent på alle varer fra Kina. Han innførte også straffetoll på 25 prosent på varer fra Canada og Mexico, men disse ble utsatt før de trådte i kraft.

EU varslet tidlig at de vil legge toll på amerikanske produkter som båter, bourbon og motorsykler. Kina har også svart på den amerikanske tilleggstollen.

Torsdagens nyhet om biltollen fra 2. april, ble omtalt som dypt beklagelig av EU-kommisjonens president Usrula von der Leyen. Det hvite hus sier målet med tollen er å stimiulere amerikansk bilindustri.

Kilde: E24, NTB

Hva kjøper vi?

Så hva er det Norge kjøper fra USA?

Oversikten fra SSB viser følgende:

Maskiner og transportmidler (39,8 milliarder kroner)

Kjemiske produkter (13,7 milliarder kroner)

Mineralolje og mineralprodukter (10,8 milliarder kroner)

Vitenskapelige og tekniske instrumenter (5,7 milliarder kroner)

Personbiler (1,4 milliarder kroner)

Av de 83 millionene Norge kjøpte amerikanske varer for i 2024, er altså nesten halvparten maskiner og transportmidler. Her inngår blant annet fly og deler, motorer, databehandlingsutstyr og kjøretøyer. Det ble innført seks kampfly av typen F-35 til en verdi av 5,6 milliarder kroner i 2024, skriver SSB.

– Er det noe Norge er helt avhengig av å kjøpe av USA?

– Jeg har ikke studert enkeltprodukter, men USA er viktige på en del industri- og kontormaskiner. Men mye av produksjonen er også flyttet til Asia. USA er på nedadgående kurve som industrivareeksportør, sier Melchior, og fortsetter.

– Asia har tatt over mye av dette. Det er mye snakk om Kina, men Sørøst-Asia ellers er stor leverandør på mange felter.

Han nevner blant andre Japan, Taiwan, Sør-Korea og Singapore, i tillegg til Kina.

– Siden USA er på synkende kurve, blir det lettere og lettere å erstatte dem med andre leverandører. Men det er helt sikkert produkter hvor USA har et fortrinn og det vil være vanskeligere å endre, sier Melchior.

Ser vi på bilimporten, viser tall fra i fjor en betydelig nedgang i kjøp av amerikanske biler fra tidligere år. Her har Kina tatt over andeler. Personbiler importeres også fra Europa.

– Det er mange modeller som er relativt likeverdige på markedet, så det er lett å omdirigere importen hvis det skulle oppstå hindringer for handel. Det vil være et slags tap i form av mindre vareutvalg å kutte enkelte leverandører, men det er enklere når det er mange varianter.

Ikke bare kjøp

Ikke bare kjøper vi fra USA, i fjor eksporterte Norge varer over dammen for 62 milliarder kroner. Det utgjør 3 prosent av den totale vareeksporten.

Flere norske selskaper har gått ut og advart om mulige konsekvenser ved økte amerikanske tollsatser og handelskrig. Blant de norske bedriftene som har uttalt seg, er produsenter av landbruksmaskiner og møbler.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sa nylig at regjeringen ikke ønsker å svare eventuelle tolløkninger fra USA med tilsvarende toll på amerikanske varer inn til Norge. Myrseth sa også at USA er en viktig handelspartner for Norge, ifølge NTB.

– Når det gjelder den bredere gjennomgangen som skal være avsluttet innen 1. april, vil det kunne komme toll på flere norske varer inn til USA, sa Myrseth.

Hun la til at Norge vil jobbe for å få fjernet eventuelle tolløkninger som vil komme fra USA på norske varer.

– Men vi må være klar over at dette kan bli svært krevende.

USAs finansminister Scott Bessent har sagt at land vil kunne komme til enighet med USA for å forhandle ned tollsatsene de blir pålagt. Land som ikke reduserer egne tollbarrierer, vil møtes med enda tøffere toll rettet mot å beskytte den amerikanske økonomien, dens arbeidere og industri, sa Bessent, ifølge Reuters.

Glad i laks

Dette eksporterte Norge til USA i 2024:

Maskiner og transportmidler (14,3 milliarder kroner)

Fisk (12,7 milliarder kroner)

Petroleumsprodukter (12 milliarder kroner)

Kjemiske produkter (6,7 milliarder kroner)

Forskjellige ferdigvarer (6,3 milliarder kroner)

Metaller (5,5 milliarder kroner)

I kategorien fisk er det særlig laks som dominerer, ifølge SSB-tallene: 80 prosent av fisken som eksporteres til landet, er laks, hovedsakelig fileter.

Norsk laks er en populær eksportvare, her servert av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Kina i 2024. USA kjøper norsk fisk for milliarder av kroner. (Heiko Junge/NTB)

I tredje største eksportkategori, petroleumsprodukter, er mesteparten bensin. Innenfor varegruppa maskiner og transportmidler er det først og fremst offshoreteknologi, pumper, ventiler og spesialiserte maskiner for energi- og industrisektorer. Av kjemiske produkter er det blant annet kunstgjødsel som selges. Innen forskjellige ferdigvarer finner vi blant annet utstyr som brukes i maritim teknologi, offshoreindustrien og høyteknologiske maskiner. USA kjøpte også våpen og ammunisjon for rundt 2 milliarder kroner i fjor. I metall-kategorien er viktige varer blant annet nikkel, kobolt og aluminium.

Arne Melchior ved Nupi er klar på at mange bedrifter er helt avhengige av handelen med USA.

Samtidig har for eksempel sjømatnæringa vist at den kan omstille seg, sier han. Fram til 2014 var Russland det største markedet, men det forsvant helt på grunn av russiske motsanksjoner mot Norge. De siste ti årene, etter at USA i 2012 fjernet straffetollen på norsk laks, har salget av fisk til USA økt kraftig.

– USA er et viktig marked, men næringen kan omstille seg og selge laks andre steder. Men næringen vil tape med for eksempel lavere pris hvis etterspørselen totalt sett går ned. Det vil være en kostnad ved det, sier Melchior.

For Norges del er blant annet salget av aluminium viktig. Den direkte eksporten fra Norge til USA er moderat, men Hydro selger fra fabrikker i Canada som kan bli rammet. Et spørsmål er om de kan tilpasse produksjonen og levere fra land som ikke er underlagt toll. Den omstillingen vil være enklere for større bedrifter, sier Melchior.

– En liten bedrift med produksjonen rettet mot det amerikanske markedet er litt mer «stuck». Men Norge er mindre stuck enn Canada. Norge har stor del av handelen sin med Europa, så det er lettere for norske bedrifter.

Eksperter advarer

I tillegg til advarslene om konsekvensene for Norge og andre land, har Trumps tollpolitikk fått flere eksperter til å advare om hvordan det vil treffe amerikanerne selv.

– Trumps tollsatser vil gjøre at prisveksten holder seg høy, og de med dårligst råd vil få svi mest. Arbeidsfolk blir hardest rammet, har sosialøkonom Olav Chen sagt til Dagsavisen.

Amerikanske bryggerier, som Port City Brewing Company i Virginia, har møtt på en uventet utfordring etter Trumps toll: De får ikke tak i nok flasker å tappe ølen sin på. (JIM WATSON/AFP)

Presidenten sier de økte satsene skal skape amerikanske arbeidsplasser og få ned statsgjelda, men det er amerikanske forbrukere og selskaper som vil lide mest, har økonomiprofessor Ola Grytten advart overfor E24.

– Man tenker vel at utlendingene på denne måten betaler for løsningen, men en stor del av regningen vil gå til amerikanske forbrukere og bedrifter gjennom økte priser og renter, lavere økonomisk vekst og dermed mindre velferd, sa Grytten.

Grytten minnet også om at en rekke land allerede har svært høye tollsatser overfor USA, og at de økte tollsatsene delvis er et saftig svar på det.

