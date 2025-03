Flere personer såret i knivangrep i Amsterdam

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge kringkasteren NOS skjedde knivstikkingen i Sint Nicolaasstraat like ved Dam-plassen. Et ambulansehelikopter har landet på plassen, der det kongelige slottet i Nederland ligger.

Avisa Het Paroo l skriver at knivstikkingene har skjedd på flere steder mellom Sint Nicolaasstraat og Dam-plassen.

Politiet i Amsterdam skriver på X at en gjerningsperson er pågrepet. Motivet for angrepet er fortsatt ukjent.

Lokalmediet AT5 skriver at knivstikkingen skjedde rundt klokka 15.20, og at store deler av plassen er sperret av.

Ordfører Femke Halsema måtte forlate et bystyremøte i all hast. Dam-plassen er et kollektivknutepunkt i byen, og det går i øyeblikket verken busser eller trikker der, som skaper problemer i ettermiddagstrafikken.

Les også: Advarer om ny trussel fra Vladimir Putin: – Vi må bli smartere

Les også: Trump «2.0» har rystet nøytrale Sveits: – Skaper debatt som aldri før

Les også: Putins 25 år ved makta: – Har styrt Russland som en mafiaboss (+)