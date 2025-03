Finland vil forlenge asylrestriksjoner langs Russland-grensa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den midlertidige loven trådte i kraft i juli i fjor, og skulle egentlig gjelde i ett år. Nå har regjeringen sendt et forslag til Riksdagen om å forlenge den.

Bakgrunnen er en rask vekst i antallet asylsøkere som ankom Finland fra Russland i slutten av 2023, som førte til at finnene stengte grensen. Myndighetene i Finland har lenge ment at økningen er framprovosert av russiske myndigheter, noe Kreml nekter for.

Polen mener noe lignende om bølger av asylsøkere som ankommer landet over grensen fra Belarus, og har gjort lignende tiltak for å begrense asylretten.

– Trusselen fra bruk av migrasjon som redskap ved Finlands østlige grense er høy og uforutsigbar. Situasjonen nå er spent, men stabil. Vi må imidlertid være beredt for muligheten for at situasjonen kan endre seg raskt, sier innenriksminister Mari Rantanen.

Loven har fått kritikk for å bryte med Finlands menneskerettighetsforpliktelser, samt landets egen grunnlov. Det har regjeringen også vedgått.

Den fungerer ved at finske myndigheter kan begrense muligheten til å søke asyl over grenseoverganger i bestemte områder, dersom Finlands suverenitet eller nasjonale sikkerhet står i fare.

Når den eventuelt aktiveres, får kun enkelte grupper søke beskyttelse – som for eksempel barn eller funksjonshemmede. Den gir grensevaktene friheten til å vurdere hvert enkelt tilfelle.

Foreløpig er ikke loven blitt satt ut i praksis.

