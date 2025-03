Trump før Vances besøk: – Vi må ha Grønland

– Vi trenger Grønland av hensyn til internasjonal trygghet og sikkerhet. Vi trenger det. Vi må ha det (we have to have it), sier Trump til podkasteren Vince Coglianese.

– Jeg hater å si det på den måten, men vi kommer til å måtte ha det, understreker Trump.

På spørsmål om hvorvidt Grønlands befolkning ønsker å bli amerikanske statsborgere, svarte Trump at han ikke vet, «men jeg tror vi må gjøre det, og vi må overbevise dem.»

USAs visepresident J.D. Vance planlegger å besøke Grønland på fredag sammen med sin kone Usha.

Besatt av Grønland

Trump uttrykte et ønske om å kjøpe Grønland i sin første presidentperiode, og siden han ble valgt til sin andre periode i november har han gjentatt ønsket om å ta over verdens største øy flere ganger – og ikke utelukket bruk av militærmakt for å få det til.

I meningsmålinger har et stort flertall av den grønlandske befolkningen uttrykt at de slettes ikke ønsker å være del av USA.

En del av bakgrunnen for Trumps interesse for Grønland er sikkerhetsmessige hensyn, men det spekuleres også i om øyas store mineralforekomster er en del av bakgrunnen.

Dansk og grønlandsk fordømmelse

En rekke danske og grønlandske ledere, inkludert statsminister Mette Frederiksen og regjeringssjef Múte B. Egede, har gjort det klart at de anser USAs retorikk som uakseptabel. Trump har også fått skarp kritikk fra andre verdensledere for politikken.

Egede har også uttalt at regjeringen ikke kommer til å møte gjestene fra USA. Det ble natt til onsdag kjent at Vance-paret har endret på planene – de skal nå kujn besøke en amerikansk militærbase på øya, og ikke delta på arrangementer andre steder. Det ble mottatt med lettelse av grønlandske og danske myndigheter.

– Jeg synes faktisk det er meget positivt at amerikanerne avlyser sitt besøk til det grønlandske samfunn. Nå blir det heller et besøk til deres egen base Pituffik, og det kan vi ikke ha noe imot, sier Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

Grønland er en del av kongeriket Danmark, men har stor grad av selvstyre, unntatt i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

