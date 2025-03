Sikkerhetsrådgiver Waltz tar ansvar for chat-lekkasje

Mandag skrev magasinet The Atlantic at sjefredaktør Jeffrey Goldberg ved en feil var blitt inkludert i en gruppechat på meldingstjenesten Signal sammen med flere sikkerhetstopper i Donald Trumps administrasjon.

– Jeg tar på meg hele ansvaret. Jeg satte opp gruppen, min jobb er å sørge for at alt er koordinert, sier Waltz til Fox News i sitt første intervju etter sikkerhetstabben. Han understreker at han ikke kjenner Goldberg personlig.

Goldberg sier forsvarsminister Pete Hegseth informerte deltakerne i chatten om nær forestående angrep på Jemen. Goldberg fikk blant annet vite de nøyaktige målene som USA skulle angripe i Jemen, samt hvilke våpen som skulle brukes, to og en halv time før angrepene skjedde den 15. mars.

I et intervju med NBC tirsdag sa president Donald Trump at det har vist seg at det ikke har skjedd noe alvorlig, og at han fortsatt hadde tillit til Waltz. Han kaller hendelsen en «glipp» – «den eneste på to måneder».

– Michael Waltz har lært en lekse, og han er en god mann, sier Trump.

Senere på dagen sa Waltz at det pågår en gransking av hvordan Goldberg ble invitert inn i den hemmelige gruppen.

I alt 18 høytstående medlemmer av Trump-administrasjonen deltok i gruppen.

