Prins Harry gir seg som beskytter for organisasjon han stiftet i 2006

Harry ønsket å hedre sin avdøde mor, prinsesse Diana, da han grunnla Sentebale sammen med prins Seeiso av Lesotho. Organisasjonen jobber for å hjelpe barn og unge i det sørlige Afrika, særlig personer som lever med hiv og aids.

Flere styremedlemmer har trukket seg i en konflikt med styreleder Sophie Chandauka og bedt om at hun må gå av, skriver britiske The Times. Ifølge avisen oppsto konflikten etter en beslutning om å konsentrere arbeidet med å samle inn penger i Afrika.

I en felles uttalelse sier de to prinsene at de støtter styremedlemmene som har trukket seg, og at det selv trekker seg som beskytter inntil videre.

– For nesten 20 år siden grunnla vi Sentebale for å hedre mødrene våre. Sentebale betyr forglemmegei på sesotho, det lokale språket i Lesotho, og det har alltid vært løftet vårt til de unge menneskene vi har hjulpet gjennom denne veldedige organisasjonen, skriver de to prinsene.

– Det er med tungt hjerte vi trekker oss som beskyttere, i solidaritet med styremedlemmene som har vært nødt til å gjøre det samme. Det er fryktelig at forholdet mellom styremedlemmene og styrelederne har brutt sammen og nådd et punkt der det ikke kan repareres, og det har oppstått en uholdbar situasjon, fortsetter de.

Prins Harry tilbrakte to måneder i Lesotho – som er omkranset av Sør-Afrika – da han hadde et friår som 19-åring i 2004. Det inspirerte ham til å stifte Sentebale to år senere. I dag er organisasjonen også virksom i Botswana.

