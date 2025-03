Palestinsk Oscar-vinner: – Jeg hadde bind for øynene i et døgn

Ballal hadde blåmerker i ansiktet og blod på klærne da han ble løslatt, melder AP. Journalister fra nyhetsbyrået så Ballal og to andre palestinere da de forlot politistasjon der de hadde sitt innesperret på den okkuperte Vestbredden, skriver Al Jazeera.

– Jeg hadde bind for øynene i et døgn. Det var iskaldt hele natten. Jeg kunne ikke se noe av rommet, men jeg hørte soldater som lo av meg, sier dokumentarfilmregissøren, som ble arrestert etter å ha blitt angrepet av israelske bosettere mandag.

– Etter at jeg vant en Oscar, forventet jeg ikke å bli utsatt for slike angrep, sier regissøren, som nylig fikk den gjeve filmprisen for dokumentaren «No Other Land».

Han sier en av bosetterne som angrep landsbyen Susiya idet innbyggerne var i ferd med å bryte ramadan-fasten ved solnedgang, slo ham over hele kroppen. Ballal sier mannen som angrep ham, er godt kjent og har truet ham tidligere.

– Det var også en soldat sammen med ham, som også slo meg, sier Ballal.

– Det var et veldig kraftig angrep, og målet var å drepe, sier han i en video publisert av AFPTV.

Medregissør Yuval Abraham, som ble vitne til at 37-åringen ble angrepet og så senere arrestert, sa kollegaen fikk skader i hodet og magen og blødde.

Les også: Oscar til «No Other Land»: – Viser at folk bryr seg (+)

Les også: Oscar-vinnende palestinsk regissør løslatt fra israelsk fangenskap