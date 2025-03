Macron sier en eventuell europeisk styrke i Ukraina kan svare om Russland angriper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Om det var et generelt angrep mot ukrainsk jord, ville disse styrkene blitt regnet som under angrep, og da gjelder våre vanlige engasjementsregler, sa Macron under en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Paris onsdag.

– Våre soldater, når de er utplassert, er der for å reagere og respondere på avgjørelser fra sjefkommandøren, og respondere på en konfliktsituasjon dersom den oppstår.

