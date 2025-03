Hamas: Gisler kan bli returnert «i kister» om Israel fortsetter angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Islamistbevegelsen sier i en uttalelse at den «gjør alt som er mulig for å holde okkupantmaktens fanger i live», men at de israelske angrepene «setter livene deres i fare».

Hver gang «okkupasjonen forsøker å hente gislene med makt, ender det med at de henter dem hjem i kister», lyder uttalelsen.

Av de 251 gislene som ble tatt i det Hamas-ledede angrepet 7. oktober 2023, holdes 58 fortsatt fanget av Hamas. Tallet inkluderer 34 gisler som den israelske hæren sier er døde.

Hamas’ væpnede fløy offentliggjorde mandag en video med to israelske gisler som har sittet fanget på Gazastripen siden angrepet.

