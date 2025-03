Frederiksen om USAs Grønland-interesse: – En vanskelig situasjon

Frederiksen la ut en lengre melding på Facebook to dager før USAs visepresident skal besøke den amerikanske militærbasen Pituffik på Grønland. Hun beskriver situasjonen som vanskelig.

- Det er en situasjon som vil bølge fram og tilbake - kanskje over lang tid, skriver den sosialdemokratiske regjeringssjefen onsdag kveld.

Frederiksen poengterer videre at den amerikanske presidenten tidligere samme dag nok en gang uttrykte sterk interesse for å overta Grønland.

– Vi trenger Grønland av hensyn til internasjonal trygghet og sikkerhet. Vi trenger det. Vi må ha det (we have to have it), sa Trump i et intervju.

Grønland er en del av kongeriket Danmark, men har stor grad av selvstyre, unntatt i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Les også: Carte Blanche «How Romantic»: En sjelden fysisk kraftanstrengelse (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)